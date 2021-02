Juraj kvôli pandémii ešte ani nestihol otvoriť obchod, ráno prišiel šok: Zmizli mi bicykle za 10-tisíc!

Nemilé prekvapenie pre bratislavského podnikateľa. Z prevádzky, ktorú si ešte len zariaďuje mu zmizli 4 drahé bicykle.

Nielenže ho bije koronakríza, podnikateľa Juraja si podal aj neznámy zlodej. Z prevádzky v Bratislave mu zmizli 4 bicykle. Tie mali dovedna hodnotu 10-tisíc. Nešťastný podnikateľ teraz prosí všetkých cyklistov o pomoc pri hľadaní.

To, že sa v prevádzke niečo udialo si všimla náhodná okolidúca psíčkarka, ktorá ihneď zalarmovala políciu. "Milí bajkeri pomôžte nám hľadať tieto 4 ukradnuté bicykle z našej predajne Kadnárova 4, Bratislava. V noci 9.2.2021 cca 2:13 sa k nám niekto vlámal a odniesol si tieto bajky:2020 Elektrobike Mondraker Thundra 29" červenej farby veľkosť M, 2021 Nukeproof Dissent Comp 275 Šedej farby Veľkosť S, Custom build Nukeproof Scout 290 zelenej farby so zelenou DVO vidlicou GX pohonom a Mavic XA kolesami veľkosť M, Octane One Prone modrej farby veľkosť M," prosí Juraj o pomoc, keďže si myslí, že sa bicykle môžu dostať na čierny trh alebo sa objaviť na bazároch.

V čase, keď musia mať podnikatelia zatvorené obchody a prichádzajú o peniaze, je dalšia takáto strata doslova pohromou. Podnikateľ s bicyklami sa do nových priestorov presťahoval len pred krátkym časom a nestihol si to tam ešte ani poriadne zariadiť, či predajňu otvoriť. O svojej strate informoval aj políciu a z činu existujú kamerové záznamy.