Na zľadovatených chodníkoch v Košiciach spadlo 200 ľudí: Helenina cesta do obchodu skončila zlomeninou

Bolesť, obmedzený pohyb a zlé spomienky!

Po páde na zľadovatených chodníkoch a cestách museli v Košiciach od nedele vyhľadať pomoc vyše dve stovky pacientov. Utrpeli úrazy rúk a nôh a niektorých operovali. Rušno bolo na traumatológii a RTG pracovisku, kde ratovali aj dôchodkyňu Helenu (66) po zlomenine ruky.

Táto Košičanka patrila k tej väčšine zranených, ktorí doplatili na prvú vlnu poľadovice. „Stalo sa mi to v pondelok, keď som išla do obchodu. Bolo to na Tomášikovej ulici, keď som sa odrazu pošmykla. Vyleteli mi nohy a už som bola na zemi. Niekde aj bolo posypané, no všade bol ľad i sneh, doplatila na to moja pravá ruka, a keďže som praváčka, je to pre mňa o to horšie... Doteraz som nemala nikdy nič zlomené a teraz toto. Ruka ide do sadry,“ priznala pani Helena, ktorá bola aj včera v ambulancii na vyšetrení a spomínanom sadrovaní.

Primár urgentného príjmu UNLP Ľubomír Stripaj pre Nový Čas potvrdil, že situácia bola už od nedele vážna. „V rámci pohotovostnej služby bolo rušno už koncom víkendu, pričom do pondelka rána si ošetrenie vyžiadalo až 120 pacientov. Drvivá väčšina po páde na ľade. V pondelok pribudlo ďalších 81 pacientov a v utorok to bolo už lepšie, ale stále sa našli takí, ktorí utrpeli úraz. Išlo o zápästia, členky, narazené hlavy, kolená, zlomené lakte. Až 12 pacientov bolo treba aj hospitalizovať a piati podstúpili operáciu,“ prezradil primár s tým, že najmä tí z radov starších by mali radšej zostať doma, aby predišli nepríjemnej návšteve nemocnice.

Ako nespadnúť na ľade

- vhodná protišmyková obuv

- u dospelých nepreháňať s alkoholom

- nenechávať obe ruky vo vreckách

- starší pri kráčaní nedvíhať nohy, ale šúchať nimi

- pozerať sa pod nohy a kontrolovane tlmiť pád rukou

- neponáhľať sa, lebo pomaly ďalej zájdeš