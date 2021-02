Panika v Nitre kvôli pacientovi s podozrením na juhoafrickú mutáciu: Čo sa bude diať ďalej?!

Neubránili sme sa?! V utorok v nemocnici v Nitre leží pacient v ťažkom stave, u ktorého bolo podozrenie na juhoafrickú mutáciu koronavírusu.

Podľa neoficiálnych zdrojov mal pricestovať práve z Afriky v posledných dňoch. Odborníci pred týmto variantom koronavírusu varujú, keďže môže byť infekčnejší ako doteraz známe. Čo sa bude diať na Slovensku?

Nemocnica zatiaľ nehovorí, či má pacient práve túto mutáciu COVID-19. „Diagnostika uvedeného pacienta, ktorý je aktuálne hospitalizovaný na infekčnej klinike nitrianskej nemocnice, stále pokračuje. O type covidovej infekcie sa toho času nevieme vyjadriť a jeho súčasný zdravotný stav nebudeme bližšie komentovať,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec. Oslovili sme aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.

„Obráťte sa na Fakultnú nemocnicu,“ reagovala riaditeľka Katarína Tináková. Podľa nášho zdroja môže sekvenovanie vzorky, ktorú pacientovi odobrali, trvať niekoľko dní. Až následne by vedeli s určitosťou povedať, o aký typ vírusu ide. Podozrenie tam však je už v súčasnosti, keďže pacient mal prísť práve z Južnej Afriky.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí, že zatiaľ to nevie potvrdiť a dúfa, že sa tak nestane. „Pokiaľ sú dodržiavané opatrenia, tak každý jeden občan, ktorý vstúpi na Slovensko musí ísť do karantény a čakať na test na ôsmy deň. V prípade, že by sa u neho prejavilo akékoľvek ochorenie, tak osem dní je dosť dlhá doba a v prípade ak by doniesol nejaký variant, tak ten by mal byť eliminovaný karanténou jeho a ľudí v jeho domácnosti,“ tvrdí Krajčí s tým, že by chcel dnes otvoriť na vláde otázku, čo sa týka hraníc.dodal.

Zavrieť hranice

Problémy spôsobuje juhoafrický typ korony aj vo svete. Profesor Vladimír Krčméry len v pondelok Novému Času povedal, že ideálne by bolo, aby sa africký či brazílsky variant na Slovensko nedostal. „Na to by som zameral všetko úsilie, pretože tieto podtypy začínajú vyzerať, že majú vyššiu mortalitu. Jediným zo spôsobov, ako zabrániť prieniku tých ďalších mutácií, na ktoré účinnosť vakcín nie je zatiaľ známa, lebo je s tým menej skúseností, je urobiť to, čo sme urobili pri prvej vlne a to, čo spravil Izrael.

Izrael urobil syndróm tzv. prázdneho neba. Zavrel vzdušný priestor a urobil to na 2 týždne,“ dodáva Krčméry. Veľa prípadov tohto typu zachytili už v Rakúsku. Matematik Richard Kollár napríklad odporúča, aby sa zavreli hranice, čo by mohlo pomôcť.

Obavy najnovšie spôsobuje aj to, že vakcína AstraZeneca, ktorá práve prichádza na Slovensko, má podľa štúdie urobenej v Juhoafrickej republike nižšiu účinnosť práve proti tamojšiemu typu koronavírusu. Podľa štúdie, ktorú získal denník Financial Times, AstraZeneca nezabráni miernemu a strednému priebehu COVIDU, ktorý spôsobuje juhoafrický variant.

Vážnemu však áno. Infektológ Pavol Jarčuška preto upokojuje: „Zatiaľ ide o predbežné údaje z pomerne malej vzorky pacientov. Nevyskytli sa však závažné prípady infekcie,“ hovorí odborník. Oxfordskú vakcínu si okamžite zastali európske krajiny ako Francúzsko či Nemecko. Hovoria, že poskytuje dostatočnú ochranu takmer na všetky varianty.

Je to infekčnejší typ

Zuzana Krištúfková, epidemiologička

- Juhoafrická mutácia je infekčnejšia ako doterajšia. Určite to znamená, že musíme naďalej dodržiavať všetky nastavené opatrenia, aby sme zabránili jej rozšíreniu. Keby ich ľudia dodržiavali, tak by to bolo dobré. Treba sledovať naďalej vývoj, teda či dochádza k jej rozšíreniu.