Milan Lasica má na svojom konte množstvo filmových a divadelných úloh. Počas svojej dlhoročnej kariéry si zahral aj s detskými hercami a jedným z nich bol aj vnuk Mariána Labudu, Riško. S ním sa stretol pri nakrúcaní filmu Rukojemník a v relácii Zlaté časy si zaspomínal nielen na ich spoluprácu, no aj na to, akú SMS napísal Mariánovi Labudovi po natáčaní s jeho vnukom. Reakcia hrdého dedka na seba nenechala dlho čakať, zrejme však bola iná, akú by Lasica očakával. Zabavte sa na jeho slovách a hlavne pri sledovaní relácie Zlaté časy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.