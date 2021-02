Nový šéf košického ústavu prehovoril o nenávisti aj prepúšťaní: Je tu dusno, ľudia sú v strese!

Nie je mu čo závidieť! Františka Sabola (53) na čele Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) vystriedal Anton Jura (55), ktorý ešte pred nástupom do práce zažil protesty, petíciu a aj výčitky, že hutník nemá čo viesť takéto zariadenie.

Špičkový a skúsený manažér, ktorý viedol podniky u nás i v zámorí s tisíckami zamestnancov, sa však obklopil odborníkmi a Novému Času predstavil vízie ozdravenia a reštartovania ústavu. Cesta inžiniera Juru, ktorý má aj ďalšie vysokoškolské vzdelanie v oblasti riadenia, do vedenia VÚSCH podľa jeho slov mierila už vlani v lete, keď sa zúčastnil na konkurze na člena predstavenstva.

„Hoci vtedy nikoho na ministerstve komisia nevybrala, uspel som, a v decembri ma opätovne vyzvali, či by som to nevzal, a ja som na ponuku reflektoval. Menovaný som ako predseda na pol roka a aj keď mi niekto vyčíta, že som hutníkom a striedam kardiochirurga, stojím si za svojím rozhodnutím. VÚSCH má takmer tisíc zamestnancov a 70 miliónov eur obratu svedčí o veľkej spoločnosti. V zahraničí je bežnou praxou, že takéto veľké zdravotnícke zariadenia v princípe nemusia riadiť lekári. Riadia ich manažéri. Vidím v tom dokonca výhodu nezaťaženosti,“ zhodnotil Anton Jura, ktorý dlhšie žil a pracoval v USA i Kanade, kde manažérsky viedol obrovské firmy.

„Obklopil som sa dvoma kľúčovými odborníkmi, docentom Martinom Studenčanom a Štefanom Lukačínom, o ktorých kvalitách nikto nemôže pochybovať. Moja úloha nie je liečiť, ale vytvárať podmienky pre lekárov, sestry a celý tím, aby si mohli svoju prácu robiť lepšie. Chceme zlepšiť atmosféru v ústave, lebo podľa našich informácií tu vládla nezdravá atmosféra a boli narušené medziľudské vzťahy. Snahou je rozšíriť sortiment poskytovaných zdravotníckych výkonov, vo väčšej miere najmä tých komplikovanejších. V posledných rokoch z ústavu odišlo 15 - 20 kľúčových lekárov a mnoho sestier kvôli narušeným vzťahom. Cítiť dusno a ľudia sú v strese, preto komunikácia musí byť otvorená, aby sme zamedzili tomu, že sú rovní a rovnejší. Ponúkame rovnosť šancí pre všetkých. Výsledkom má byť spokojný pacient a spokojný zamestnanec!“ vysvetlil nový riaditeľ, ktorý po významných funkciách vo vedení U.S. Steel a v zámorí pracoval krátku dobu ako konateľ startupovej spoločnosti Biatec Laser Technology.

Hromadné prepúšťanie nehrozí

Mnohí zamestnanci Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb sa báli, či po odvolaní kardiochirurga Františka Sabola (53), ktorý bol vo funkcii 17 rokov, nedôjde k personálnemu zemetraseniu aj na nižších postoch. „Teraz nemáme v pláne žiadne čistky a ani hromadné znižovanie stavov, či nebodaj platov. Toto tvrdia iba neprajníci, no nie je to pravda,“ dodal nový šéf VÚSCH Anton Jura s tým, že chce upokojiť situáciu v ústave a zlepšiť komunikáciu so zamestnancami.

„Prebiehajú s nimi stretnutia na jednotlivých úsekoch, kde ich informujeme o predstavách nového vedenia, aby ústav nerušene fungoval: Musíme sa rýchlo zorientovať a zoznámiť s ekonomickým, materiálnym a personálnym stavom a určiť si priority. A do tretice začíname uvádzať do života opatrenia, ktoré postupne posunú ústav na vyššiu úroveň. Chceme zlepšiť s spoluprácu s LF UPJŠ a sesterskými ústavmi NUSCH a SUSCH. Rozhodne nemáme krvavé oči a nechceme nič robiť nasilu!“ uzavrel. Nový Čas oslovil ohľadom odvolania aj bývalého šéfa ústavu Františka Sabola, no ten sa do uzávierky nevyjadril.

Kto je Anton Jura

Vyštudoval Hutnícku fakultu VŠT v Košiciach

1987: Nastúpil do Východoslovenských železiarní (VSŽ)

Nastúpil do Východoslovenských železiarní (VSŽ) 1996: Člen predstavenstva VSŽ, a. s., a viceprezident pre stratégiu

Člen predstavenstva VSŽ, a. s., a viceprezident pre stratégiu 1998: Bol generálnym riaditeľom spoločného podniku VSŽ U. S. Steel Košice, s. r. o.

Bol generálnym riaditeľom spoločného podniku VSŽ U. S. Steel Košice, s. r. o. 2000: Konateľ a viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje

Konateľ a viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje 2003 - 2006: Výkonný viceprezident pre strategické implementácie

Výkonný viceprezident pre strategické implementácie Neskôr zastával vysoké manažérské pozície v U. S. Steel v Pittsburghu a v Kanade

Bol aj prezidentom Zväzu hutníctva, šéfoval klubu HC Košice a prispel k vybudovaniu Steel arény

Noví spolupracovníci Juru