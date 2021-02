Zvodná Salma Hayek je hrdá Mexičanka: Smeje sa všetkým čo tvrdili, že to do Hollywoodu nikdy nedotiahne

Herečku Salmu Hayek poznajú ľudia po celom svete. Krásna Mexičanka stvárnila v hollywoodskej produkcii rad výrazných filmových postáv a patrí rozhodne k veľkým talentom svetovej kinematografie.

Keď však začínala svoju hereckú kariéru, mnoho ľudí sa jej snažilo nahovoriť, že nemá najmenšiu šancu sa presadiť, pretože pochádza z Mexika. Vraj ako občianka chudobnejšieho suseda USA nemá šancu. To ju ale len motivovalo k tomu, aby pochybovačom dokázala, ako škaredo sa mýlia.

"Hovorili mi, že moja kariéra v Hollywoode umrie skôr, než budem mať štyridsať. Najprv mi ale povedali, že ako Mexičanka tam nikdy neprerazím, pretože vtedy, s novými generáciami, bolo pre Mexičana nemožné, aby dostal hlavnú rolu v Hollywoode ... Myslím, že je to úžasné. Som na seba veľmi hrdá. Chcem to vykričať do celého sveta, pretože mi bolo toľkokrát povedané, že sa mi to nemôže podariť, a ja som tomu takmer uverila. Ale bojovala som s tým. Bojovala a vyhrala. A chcem, aby si aj ostatné ženy toto uvedomili," tvrdila rozhodne Salma na tlačovej konferencii k filmu Bliss.

Päťdesiatštyriročná hviezda žije v Londýne s manželom miliardárom Françoisom-Henrim Pinaultom.

"Veci, ktoré sa mi v živote stali, sú absolútne nepredstaviteľné. Dokonca aj v najúžasnejších predstavách som si nikdy nedokázala predstaviť to, ako sa cítim teraz. V určitú chvíľu života sa nastavíte tak, že robíte tú správnu vec. To vám dá možnosť ísť tou cestou, ktorou ste nikdy ísť nechceli, ak máte odvážneho ducha a začnete objavovať nové veci miesto plánovania. Môžete skončiť na cestách, ktoré sú oveľa lepšie ako tie, ktoré ste si predstavovali, "dodala Salma.