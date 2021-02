Nechutné správanie funkcionárov v Nitre: Brankár opisuje šokujúce pomery v klube

Konečne sa dostal k svojim peniazom! Futbalový brankár Martin Kuciak (38) zažil v FC Nitra najtrpkejšiu skúsenosť 16-ročnej profesionálnej kariéry.

V klube, kde sa v poslednom období menili majitelia ako ponožky, ju nakoniec aj uzavrel. Žilinský rodák hovorí o nechutnom konci. Dvanásť dní pred koncom zmluvy ho nečakane vyhodili a ostali mu dlžní tri mesačné výplaty.

Bol to šok, ale o peniaze sa vraj nestrachoval. „Najal som si právnu agentúru, ktorá ma v spore zastupovala. Nitra nakoniec dlh uznala a teraz ho aj vyplatila. Trvalo to vyše pol roka. Dodnes neviem, prečo som musel klub opustiť. Ukrajinci mi vtedy na chodbe oznámili, že si môžem zobrať z kabíny veci a odísť. V tom čase sa cítili pánmi klubu. Ukázalo sa, že na to nemali a klub priviedli takmer ku krachu a k zostupu do druhej ligy,“ povedal Kuciak pre Nový Čas. Takto si záver profesionálnej dráhy nepredstavoval. Zlý pocit z neho pretrváva. Sumu, ktorú dostal, nešpecifikoval.

„Bolo to určite viac ako 5 000 eur, čo prezentoval súčasný majiteľ nitrianskeho klubu. Vtedy sa nik nepýtal mňa ani mojej rodiny, či máme z čoho žiť a z čoho zaplatiť účty. Nikdy predtým som nebol nútený domáhať sa svojich peňazí takouto cestou. Pracoval som v solídnych podmienkach a ekonomicky stabilných kluboch. Hoci som nezarábal horibilné sumy, vždy som dostal výplatu a nebol problém si z nej aj niečo odložiť bokom.“

Pod Zoborom to bol rok, ktorý by najradšej vygumoval z pamäti. Po vyhadzove ho oslovila Liga na ochranu športovcov, ktorej pomocnú ruku s radosťou prijal.

„Tie peniaze som si zaslúžil. Ešte mi aj v klube suverénne klamali do očí. Bolo to dehonestujúce. Aj k legende a kapitánovi Paľovi Farkašovi sa zachovali podobne. Nitra nakoniec nemala inú možnosť ako dlh vyrovnať, inak by jej hrozili sankcie v podobe odrátania bodov alebo zastavenia prestupov.“