Stále verí v návrat do NHL: Ako je na tom Daňo po operácii?

Jeho návrat sa postupne blíži! Hokejový útočník Marko Daňo (26) podstúpil v novembri dvojnásobnú operáciu zlomeného ľavého zápästia a v týchto dňoch už začal aj korčuľovať.

Denníku Nový Čas prezradil, že ak pôjde všetko podľa plánu, tak koncom mesiaca by mohol byť opäť pripravený zasiahnuť do hry. Sezónu však isto začne na farme v AHL, ale verí, že opäť dostane aj šancu v NHL!

Na linke Bratislava – Winnipeg

Slovenský reprezentant si nepríjemné zranenie privodil začiatkom novembra, keď sa so súhlasom Winnipegu rozohrával v Dukle Trenčín. „Absolvoval som vtedy až dve operácie ľavého zápästia. Dokonca mi do ruky dali aj skrutku, aby mi zlomeninu spevnili a lepšie sa to hojilo,“ povedal krátko po zákroku Daňo, ktorý najskôr rehabilitoval na Slovensku, ale po Novom roku sa už presunul do kanadského Winnipegu.

Už je na ľade

„Začal som už s tréningom na ľade, ale zatiaľ iba korčuľujem. Je to ešte všetko bez kontaktu, dokonca ani nestrieľam, pretože ruku ešte stále cítim. Tá kostička ešte stále nie je úplne zrastená, ale postupnými krokmi napredujem,“ pokračoval odchovanec Trenčína, ktorý verí, že do konca mesiaca by mohol byť stopercentne fit. „Také sú prognózy, že o dva-tri týž­dne by som mohol už naplno trénovať aj s mužstvom.“

Späť do formy

Daňo po zranení začne už rozbehnutú sezónu určite na farme Winnipegu vo farmárskom tíme Manitoba v AHL. „To je jasné. Mojím cieľom bude postupne sa dostať späť do formy a potom verím, že dostanem šancu aj v prvom mužstve Winnipegu v NHL,“ načrtol svoje ambície slovenský hokejista, ktorý taktiež dodržiava v Kanade prísne hygienické opatrenia. „Každý deň nás testujú, rúška sú všade povinné a tiež všetko funguje iba cez donášky,“ dodal na záver.