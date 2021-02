Capitals sa prebojovali do nadstavby: Úspech im zaželal aj hviezdny Draisaitl

Hokejisti slovenského tímu iClinic Bratislava Capitals majú za sebou účinkovanie v základnej časti nadnárodnej súťaže Ice Hockey League.

Nepodarilo sa im síce postúpiť do nadstavbovej časti určenej pre päť najúspešnejších klubov, keď v jedenásťčlennej tabuľke obsadili siedmu priečku, sezóna sa však pre nich nekončí a radi by sa kvalifikovali do play-off. Hrať budú v nadstavbe o 6. - 11. priečku, z ktorej sa tri najúspešnejšie kolektívy dostanú do štvrťfinále vyraďovacej časti. Do nadstavby Bratislavčania vstupujú z druhého miesta so šiestimi bonifikačnými bodmi.

"Siedme miesto v základnej časti považujeme za veľmi dobrý výsledok. Sme v tejto rýchlej a kvalitnej súťaži nováčik, stále sa učíme a naberáme skúsenosti, zároveň sme dali príležitosť mladým Slovákom. Pevne verím, že sa nám podarí na tento výsledok nadviazať a postúpime aj do play-off," uviedol generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek v správe na facebooku organizácie iClinic Bratislava Capitals.

Na zverencov trénera Petra Draisaitla teraz čaká desať duelov proti priamym konkurentom v boji o vyraďovaciu časti, s každým raz doma a raz vonku. "Tešíme sa zo siedmeho miesta a z faktu, že sme sa v tabuľke dostali pred štyri kvalitné tímy. Teraz sme pripravení pobiť sa o náš hlavný cieľ, ktorým je postup do vyraďovacej časti súťaže," povedal Draisaitl.

Nováčik Ice Hockey League má v boji o play-off aj prominentného priaznivca. Je ním druhý muž kanadského bodovania zámorskej NHL útočník Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers. Syn kouča bratislavského tímu prostredníctvom videa zaželal Bratislavčanom veľa šťastia, pričom na sebe mal dres Capitals. "Prajem Capitals veľa šťastia, aby ste postúpili do play-off a tam odohrali čo najviac zápasov. Nech sa darí môjmu otcovi a celému tímu, Capitals do toho!" povedal Leon Draisaitl.