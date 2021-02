Dlhý čas oplakával verejne svoju mŕtvu manželku: Po rokoch vyplávala na povrch ohavná pravda

Manžel nebohej ženy ronil za svojou mŕtvou polovičkou doslova krokodílie slzy. Na verejnosti ju oplakával, no v skutočnosti bol práve on jej skutočným vrahom.

Ako informuje portál Mirror, 29-ročná Alexia Daval si išla jedného dňa ráno zabehať, ale domov sa už nevrátila. Jej zmiznutie nahlásil s obrovským znepokojením Alexiin manžel, ktorý ihneď na to vyvolal zbesilé pátranie po jeho milovanej žene. Dokonca ju mal ísť hľadať po trase, ktorou sa vybrala, no neúspešne. Keďže v oblasti, kde obaja žili, bolo len 5-tisíc obyvateľov, jej zmiznutie vyvolalo obrovský rozruch. Všetci dúfali v to, že sa nájde živá a zdravá, no dva dni po nahlásení našla polícia pod konármi a lístím čiastočne popálené telo Alexie v miestnych lesoch ďaleko od jej obvyklej trasy, kde zvykla behávať.

Zistilo sa, že bola zbitá a uškrtená na smrť a keďže práve vtedy bolo známych množstvo prípadov zabitia oportunistickými útočníkmi, polícia to pripisovala podobnej nešťastnej udalosti. Jej vražda šokovala mnohých obyvateľov vidieka na východe Francúzska, ktorí sa začali báť o svoje životy a zostávali odvtedy väčšinu času v bezpečí domova, aby na nich nikto podobným spôsobom nezaútočil. Na uctenie si Alexie vysielala celoštátna televízia dokonca vyjadrenia jej matky Isabelle Fouillot a otca menom Jean-Pierre Fouillot, ku ktorým sa s uplakaným výrazom pripojil aj manžel zavraždenej. "Bola mojou najväčšou podporovateľkou, mojím kyslíkom," vzlykal do televízie, čím u všetkých ľudí vyvolal veľký súcit.

Najbližšia rodina zosnulej Alexie považovala Jonathanna za dokonalého zaťa, takže ho nikdy ani len trochu neupodozrievali. Napriek tomu, že ju videl ako poslednú nažive, nič nenasvedčovalo tomu, že by sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na jej smrti. Pri vypočúvaní Jonathanna si však polícia všimla škrabance a stopy po uhryznutí na jeho rukách. Neskôr sa priznal, že tesne pred zmiznutím jeho manželky sa s ňou pohádal v súvislosti s tým, že sa pokúšali dlhšie o dieťa a nedarilo sa im. Pripustil, že niekedy ich nezhody vygradujú do fyzického útoku, ale zaprisahal sa, že jej v ten deň neublížil.

Polícia si týmto jeho tvrdením nebola istá, preto Jonathanna sledovala a nahromadila množstvo dôkazov, ktoré svedčili proti nemu, až sa nakoniec tri mesiace po vražde vlastnej manželky k ohavnému činu priznal. Jonathann mal buchnúť Alexiu po hádke o betónový múr, niekoľkokrát ju udrieť rukou a napokon uškrtiť. Z telefonických správ sa zistilo, že Alexia mu dávala za vinu, že nemôžu mať deti a Jonathann sa kvôli tomu cítil ponížený, preto sa ju rozhodol navždy umlčať. Aby skryl dôkazy po tom, čo spáchal, rozhodol sa telo svojej manželky podpáliť. Za vraždu Alexie bol odsúdený na 25 rokov väzenia.