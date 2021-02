Komu dôverujú Slováci: Po Matovičovi sa prepadli Sulík aj Kollár

Zvládanie pandémie mení poradie dôveryhodnosti politických lídrov.

Na čele zostáva prezidentka Zuzana Čaputová, ktorú podporuje 64 % Slovákov. Zaujímavé sú posuny vo vládnom tábore. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry FOCUS pre TV Markíza sa ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi nepodarilo udržať pozitívny obraz a v priebehu dvoch mesiacov klesol o 8 %.

Šéf SaS však stále zostáva v prvej trojke najdôveryhodnejších politikov. Okrem prezidentky ho predbehol aj líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorý si udržuje popularitu 44 % obyvateľov. Premiér Matovič sa však ocitol na chvoste rebríčka medzi dlhodobo nepopulárnym Marianom Kotlebom a Robertom Ficom. Premiér pritom krátko po nástupe do úradu atakoval 50 % dôveryhodnosti, ktorá sa mu postupom času zmenšovala a momentálne sa zastavila na 21 %.

Ešte o čosi horšie na tom je predseda parlamentu Boris Kollár, ktorému vyjadrilo podporu len 20 % respondentov. Stalo sa tak potom, čo došlo k nehode, keď viezol bývalú missku v čase zákazu vychádzania. Neskôr sa však dostal do nemocnice, kde sa dostal do konfliktu so sestričkami, a kritikou prešla aj návšteva koaličných lídrov v trakte, kde bol Kollár umiestnený.

Komu dôverujú Slováci?

január 2021 - november 2020

Zuzana Čaputová 64 % - 63 %

Peter Pellegrini 44 % - 46 %

Richard Sulík 37 % - 45 %

Veronika Remišová 30 % - 29 %

Marian Kotleba 21 % - 16 %

Igor Matovič 21 % - 25 %

Robert Fico 20 % - 19 %

Boris Kollár 20 % - 32 %

Milan Majerský 17 % - 18 %

Irena Biháriová 17 % - 18 %