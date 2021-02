Djokovič to už nevydržal! Po slovných útokoch od Kyrgiosa vracia úder

Nezostal ticho! Srbský tenista Novak Djokovič (33) zareagoval na slovné útoky austrálskeho tenistu Nicka Kyrgiosa (25), ktorý svetovú jednotku Djokoviča nemá zrovna v obľube.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kyrgios je známy tým, že si rád a často púšťa ústa na špacír a nešetrí najmä Djokoviča, pričom sa netají, že ho nemá rád. Na sociálnych sieťach ho kritizuje, naposledy za jeho správanie počas pandémie. Minulý rok tvrdil, že Novakovi chýba vodcovstvo a pokora, nedávno zase vyrukoval, že pre neho nebude nikdy najlepším tenistom.tvrdil Kyrgios.

V roku 2019 v rozhovore uviedol, že nemôže vystáť Srbovu povahu. "Mám pocit, že je chorobne posadnutý tým, aby sa zapáčil. Chce byť ako Roger Federer. Nemôžem ho vystáť. Celá tá jeho oslava (rozdávanie bozkov do davu), ktorú robí po zápasoch, je strašná," povedal bez servítky.

Hoci sa Novak snaží ignorovať provokačné vyjadrenia svojho austrálskeho kolegu, tentoraz urobil výnimku a povedal svoj názor. "Už som to raz povedal. Myslím, že je dobrý pre tenis. Rešpektujem ho ako tenistu. Rešpektujem každého hráča, pretože každý má právo a slobodu vybrať si spôsob, akým sa chce prezentovať a čo chce robiť. Vážim si ho za tenis, ktorý hrá. Je veľmi talentovaný. V minulosti ukázal, že má kvalitu na to, aby zdolal hocijakého hráča na svete. Ale úprimne, mimo kurtu si ho nevážim. Tam to uzavriem. Naozaj už nemám žiadne iné komentáre na jeho osobu," vyjadrila sa svetová jednotka.