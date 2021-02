Mamička má pleť ako bábika: Zistíte, čo si dáva na tvár, budete krútiť hlavou

Pre krásu je ochotná urobiť čokoľvek. Blogerka a hrdá mamička bojuje proti starnutiu pleti veľmi netradičným spôsobom. Zabudnite na krémy a séra, blondínka si dáva na tvár vlastné mledzivo.

Si-Si Shoffman je známa blogerka, ktorá sa so svojimi fanúšikmi delí o typy v oblasti rodičovstva a krásy. Ako uvádza portál LADbible, keď prišla na reč téma jej krásnej žiarivej pleti, vyšla s pravdou von. Vysvetlila, že pre dosiahnutie dokonalej pleti si plní injekčné striekačky mledzivom, ktoré je prvou formou materského mlieka, a následne si ho aplikuje na tvár. Nazýva ho „tekuté zlato“.

„Prečo používam vlastné mledzivo na moju tvár?! Všetky mamičky a budúce mamičky, zbystrite pozornosť. Z nejakého dôvodu sa to nazýva tekuté zlato. Dávajte si ho na pleť!“ podelila sa o typ Si-Si, ktorá priviedla v lete v roku 2020 na svet svojho synčeka Claytona Jaggera Shoffmana.

Fanúšičkám pripísala do príspevku niekoľko dôvodov, prečo je práve mledzivo pre pleť takým zázrakom. Podľa jej slov „je magické, protizápalové a stimuluje produkciu normálnych zdravých kožných baktérií, ktoré bojujú s problematickými baktériami v pokožke. Jeho aplikácia pomáha pri akejkoľvek hormonálnej nerovnováhe a prirodzene podporuje rast buniek, vďaka ktorým sa pokožka regeneruje, a tým bojuje proti starnutiu,“ vysvetľuje Si-Si.

„Môžete si myslieť, že som bláznivá, keď si dávam mledzivo na tvár... Moja odpoveď je: Nie som,“ odkazuje všetkým, ktorí nad jej metódou krútia hlavou. Si-Si, ktorá pochádza zo škótskeho mesta Glasgow a teraz žije v Londýne, si okrem aplikovania mledziva na tvár, pleť pravidelne čistí a používa krémy.

„Haha, prečo nie, keď chcete donútiť svoje dieťa, aby jedlo!“ okomentovala jej príspevok jedna žena a doplnila ju ďalšia: „Žiariš! Je to životný trik“. Ďalšia dodala, že o tomto type ešte nikdy nepočula, avšak keď príde jej čas, bude to mať na pamäti. Si-Si tiež vysvetlila, že okrem mledziva si môžu mamičky aplikovať na tvár aj materské mlieko, avšak to odporúča zmiešať s hydratačným krémom, aby dosiahli lepšiu konzistenciu.