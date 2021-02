Budú slovenskí športovci zaočkovaní ešte pred olympiádou? Ministerstvo zdravotníctva to zatiaľ odmieta

Otáznikov okolo olympijských hier s blížiacim sa termínom ich konania, pochopiteľne, pribúda.

Navyše sa majú uskutočniť hneď dve olympiády – letná v Tokiu (23. júla – 8. augusta 2021) a zimná v Pekingu (4. – 20. februára 2022) – teda v rozmedzí pol roka. Tá prvá v Japonsku, ktorú už vlani pre pandemickú situáciu v celom svete odložili, klope na dvere.

Situácia v Tokiu je však stále pomerne neprehľadná. Nedávno vyhlásili výnimočný stav, v prieskumoch sa domáci vyjadrujú za zrušenie Hier. Aj vedenie nášho olympijského hnutia pozorne vyhodnocuje každú novú informáciu. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel sa vyjadril, že jedinou podmienkou smerom k organizátorom je záruka bezpečnosti pre športovcov. Ak sa situácia zhorší, našich športovcov do Tokia nepošlú!

Vedenie našej výpravy neustále posudzuje bezpečnostné záruky. „Organizátori postupne vydávajú detailnejšie informácie o zabezpečení podujatia. Nie je to iba o zárukách bezpečnosti pre Slovensko. Žiaden z 206 národných olympijských výborov vrátane nášho by nešiel do rizika, ak by bola ohrozená bezpečnosť športovcov a zabezpečenie podujatia by bolo nedostatočné. Všetci veríme, že japonskí organizátori pripravia bezpečné olympijské hry,“ potvrdil pre Nový Čas generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Účasť na Hrách pritom nie je podmienená zaočkovaním proti ochoreniu Covid-19. Viackrát to potvrdili japonskí organizátori aj MOV. „Napriek tomu vyvinieme maximálne úsilie, aby do Tokia cestovalo čo najviac zaočkovaných členov výpravy,“ vyjadril sa Liba.

SOŠV vyvinul snahu o zaradenie olympionikov do niektorej zo skorších fáz očkovania, no zatiaľ neuspel. „Ministerstvo zdravotníctva chce v súčasnej dobe dodržať platný vakcinačný plán. Chápeme, že prioritou je zaočkovať predovšetkým rizikové skupiny a ľudí z kritickej infraštruktúry,“ diplomaticky informuje Liba.