Posadnutosť trojnásobnej mamy Disney rozprávkami nepozná hranice: Šialené, čo všetko už bola ochotná urobiť!

Mnoho detí sa oblieka ako Disney postavičky a túžia po hračkách s ich podobizňou. Ale pre trojnásobnú mamu Alice je vášeň pre Disney svet oveľa viac ako len detinská zábava. Je to jej životný štýl!

Ako uvádza portál The Sun, keď bola Alice Payne v roku 2019 tehotná so svojím tretím dieťatkom, spolu s manželom Austinom (27) sa presťahovali z Južnej Karolíny na Floridu. Dôvod bol jednoduchý, Alice túžila byť čo najbližšie k Disneyworldu. „Ľudia mi hovorili, že sme šialení, ale mne to bolo úplne jedno. Milujem všetko, čo sa týka Disneylandu. Milujem to kúzlo. Kedykoľvek by som si sadla pred hrad a kochala sa, najmä ak mám zlý deň. A vidieť to očami mojich detí je naozaj sladké a aj preto sme sa presťahovali,“ vysvetľuje Alice.

Predtým, ako sa presťahovali k jej srdcu blízkemu miestu, rodina každý víkend vstávala o piatej ráno a strávila 18-hodín v aute len preto, aby Alice mohla vidieť Disneyland. Avšak s dieťatkom na ceste Alice vedela, že chce zapustiť korene v blízkosti najkúzelnejšieho miesta na svete. „Jeden z mojich najobľúbenejších citátov Šípkovej Ruženky je: Ak snívate o niečom viac ako raz, určite sa to splní. A to je vlastne niečo, čo mi pomáhalo. Naši priatelia a rodina nás podporili. Chýbajú nám a očividne aj my chýbame im, ale oni tiež milujú Disney, takže to chápu,“ dodala Alice.

Jej posadnutosť Disney svetom začala v 90. rokoch, keď bola so svojimi troma sestrami ešte malá. „Kanál Disney Channel a filmy o princeznách sme mali pustené v pozadí stále. Pozerali sme ich každý deň. Nemala som obľúbenú princeznú, zbožňovala som ich všetky,“ opisuje svoje pocity mama troch detí. Dokonca aj svadobnú cestu v roku 2015 strávili čerství manželia Alice a Austin v Disneyworlde. „Počas našej svadobnej cesty sme sa chceli stať deťmi. Chceli sme sa stretnúť so všetkými postavičkami a vychutnať si atrakcie. Bolo to naozaj kúzelné. Dokonca sme zostali o deň dlhšie, pretože sa nám nechcelo odísť,“ hovorí o krásnych chvíľach Alice.

Teraz, keď má rodina Disneyworld na dosah, berie Alice svoje deti do sveta rozprávok minimálne päťkrát týždenne a využívajú rodinné predplatné. V prepočte ich každá návšteva vyjde približne 4 doláre (3,30 eur) na osobu. Avšak aj najkúzelnejšieho miesto na Zemi postihla pandémia koronavírusu, ktorú Alice zvládala veľmi ťažko. „Teraz je to oveľa lepšie a cítim sa tam tak bezpečne. Každý si drží odstup a nosí rúška. Aj členovia hereckej zostavy sú tak skvelí v tom, že sa chránia. Cítim sa tam bezpečnejšie ako v obchode s potravinami,“ dodala.

Aby sa Alice vyrovnala s drastickou zmenou rutiny počas pandémie, začala na TikToku natáčať videá, ktoré dokumentujú jej lásku k Disney. A za necelý rok si získala neskutočných 241 000 sledovateľov. „Potrebovala som niečo, čo by ma zamestnalo,“ vysvetlila Alice, ktorá si šije kostýmy inšpirované Disney svetom. „Mojím snom je navštíviť všetky Disney parky!“ ukončila rozprávanie o jej vášni Alice.