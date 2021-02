Na Zemplíne vyhlásili novú prírodnú rezerváciu: Úchvatné, čo ukrýva hlboko v lesoch

Na mape Slovenska pribudla nová prírodná rezervácia. Oborínsky luh, ktorý nájdete na Zemplíne pri obci Oborín (okr. Michalovce), je vzácny pre biotopy európskeho významu.

Pre celé územie platí od 2. februára maximálny 5. stupeň ochrany. A tak močiare a aj dreviny, ktoré si pamätajú 200-ročnú históriu, ostanú zachované pre budúce generácie. Celková výmera rezervácie je 154,85 hektára.

S myšlienkou zaradiť tento biotop medzi prírodné rezervácie začali pracovať pred tromi rokmi. „Náš les patrí do CHKO Latorica, kde sa nachádza chránené územie európskeho významu a vtáčie územie. Pri hospodárení sme museli dodržiavať zákony predpísané ochranou prírody, čo bolo čoraz náročnejšie. Ak sa zaradí vzácne územie medzi rezervácie, urbariát by vedel získať od štátu náhradu škody a zároveň sa uchová unikátne územie," vysvetlil dôvody, prečo sa rozhodli pustiť do náročného legislatívneho zprocesu Arpád Csuri, starosta Oborína. Ako predseda miestneho urbariátu je rád, že sa podarilo prírodnú rezerváciu úspešne vyhlásiť.

„Rozľahlé územie rezervácie sa 2- až 5-krát do roka zatopí vodou z rieky Laborec. Voda sem tak donáša množstvo živín. To spôsobuje, že porasty a stromy nám tu rastú nesmierne rýchlo a vegetácia je tu veľmi bohatá,” opísal Csuri. Prezradil, že hlboko v lesoch majú aj 200-ročné a 30 metrov vysoké duby.

„Unikátny les zostane pre našich vnukov a pravnukov. Zároveň dostaneme od štátu náhradu a nebudeme takí stratoví,“ zhodnotil Csuri a priznal, že vo voľnom čase s manželkou chodia do okolitej prírody medzi mohutné stromy, aby tam načerpali novú silu z prírody. „Máme tu neuveriteľne bohatý a bujný les. Dve tretiny z neho tvoria dub a jaseň a okolo mokradí a vôd sú mäkké vŕby. Ako celok to pôsobí naozaj unikátne,“ zakončil starosta.

Unikáty prírodnej rezervácie

Až 200-ročné duby

Oborínsky luh je pre domácich známy ako miesto, kde stromy rastú

ako z vody, a to doslova. Voda, ktorá lokalitu zatápa niekoľkokrát do

roka, dodáva stromom ten najideálnejší až nadmerný prísun živín,

vďaka čomu dokážu rýchlo narásť aj do veľkých rozmerov.

Ohrozené operence Otvoriť galériu Leto - Bocian čierny patrí medzi najväčšie druhy vtákov a je ohrozený najmä zánikom mokradí. Zdroj: Ervín Hrtan

Ťažko dostupné lesy novej prírodnej rezervácie poskytujú ideálne podmienky pre život orliakov morských. Na Slovensku hniezdi už len niekoľko desiatok párov. Vyskytuje sa tu aj vzácny druhy bociana čierneho.

Náučný chodník

Leží na mŕtvom ramene Laborca, cez ktoré je vybudovaný drevený chodník s mostíkmi, vedúcimi ponad vodu. Dokonale a osobne ukazuje unikátny biotop s vodným prostredím - mokraďou, močiarom či mŕtvym ramenom. Vďaka tomu je možné sa dostať aj do odľahlých a menej dostupných častí rezervácie.

Prírodná rezervácia Oborínsky luh

- Rozloha: 155 ha

- Dátum vyhlásenia: 2. 2. 2021

- Biotop: vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy

Ohrozené rastliny: bleduľa letná, veronikovec dlholistý, pŕhľava kyjevská, králik neskorý, kostihoj močiarny, leknica žltá