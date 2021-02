Novelu posunuli do druhého čítania: Krátenie sumy minimálneho dôchodku pre starobných dôchodcov sa má zrušiť

Krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku by sa malo zrušiť.

Novelu zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Ako spresnil rezort v materiáli, s novelou zákona prichádza pre zistenia Ústavného súdu, ktorý začiatkom novembra minulého roka upozornil, že krátenie nie je v súlade s ústavou.

Dôvodom zrušenia krátenia minimálnych dôchodkov starobných dôchodcov má byť podľa ministerstva práce postavenie sporiteľa starobných dôchodcov v systéme starobného dôchodkového sporenia a v tejto súvislosti aj zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so sporiteľmi - poberateľmi starobného a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z dôchodkového poistenia (prvý pilier) pri posudzovaní celkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku.

Ako vysvetlil rezort v materiáli, v právnej úprave, ktorou sa v roku 2015 zavádzal minimálny dôchodok, sa v súlade s jeho účelom - predchádzanie tomu, aby sa dôchodca ocitol v hmotnej núdzi - pôvodne navrhovalo, aby priznanie nároku na minimálny dôchodok bolo poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podmienené tým, že poistencovi, ktorý je sporiteľ, musia byť vyplácané tie dôchodky, na výplatu ktorých splnil podmienky ustanovené zákonom v systéme starobného dôchodkového sporenia. Pritom do úhrnu dôchodkových príjmov posudzovaného na nárok na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny dôchodok sa mal zahrnúť akýkoľvek priamy dôchodkový príjem z druhého piliera.

Tento paragraf sa však zmenil tak, aby sa suma minimálneho dôchodku poberateľovi starobného dôchodku, ktorý bol sporiteľ, znížila, a to podľa rovnakých zásad, ako sa poistencovi - sporiteľovi znižuje starobný dôchodok z prvého piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. "Dôvodom zníženia starobného dôchodku sporiteľa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení je skutočnosť, že do základného fondu starobného poistenia sa neplatí plná sadzba poistného na starobné poistenie, pretože časť sa platí vo forme povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie," vysvetlil rezort.

Po novom by sa mal podľa návrhu novely zákona do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku zahrnúť aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z druhého piliera. Podľa rezortu to zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s poberateľmi starobného a invalidného dôchodku. V rámci novely zákona sa tiež navrhuje upraviť aj postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne po lehote splatnosti na spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu podľa návrhu a za podmienok uvedených v návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.