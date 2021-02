Brusel mení pravidlá energetického označovania spotrebičov: Elektrospotrebiče A+++ budú po novom B!

Stáli ste dlhé minúty v elektre, alebo ste hodiny prezerali eshopy a premýšľali, či si kúpite práčku či chladničku s označením A+, A++ alebo A+++ a ako sa tie plusy odzrkadlia na spotrebe elektriny, a tým aj na vašej peňaženke? Už sa tým netrápte, Európska únia zavádza od marca nové označenia. Mali by byť prehľadnejšie.

Zavedenie nových energetických štítkov vyradí z hodnotiacej stupnice spomínané tri triedy A+, A++ a A+++. Po novom sa bude používať stupnica od A po G, ktorú poznáme z minulosti. Najmenej úsporné výrobky budú teda zaradené do triedy G.

Rozdiely medzi práčkou A+ a práčkou A++ sú pritom značné a medzi susednými triedami vzniká rozdiel v spotrebe asi 20 %. To je pri nonstop prevádzke chladničky už poriadne cítiť.

Zámerom euroúradníkov je, aby zo začiatku neboli v triede A žiadne produkty a v triedach B a C bolo len niekoľko výrobkov, čím vznikne priestor na zaradenie nových, energeticky účinnejších výrobkov, ktoré sú práve v štádiu vývoja.

Starý štítok

Čo bude obsahovať nový typ štítku

- ročnú spotrebu elektriny a vody

- hlučnosť v decibeloch a triedu hlučnosti

- objem chladiacej a mraziacej časti chladničky

- kapacitu bubna práčky

- triedu účinnosti odstreďovania a sušenia

- dĺžku štandardného pracieho alebo umývacieho cyklu

- kapacitu umývačky vyjadrenú počtom jedálenských súprav riadu

- viditeľnú uhlopriečku displeja

- technológiu zobrazenia

QR kód ukáže viac

Na novom štítku nájdete aj tzv. QR kód. Stačí si ho naskenovať bežným smartfónom či tabletom a získate presnejšie porovnanie jednotlivých výrobkov a ich podrobný opis.

Tip

Malá práčka na 4 až 5 kilogramov bielizne na 100 praní vyperie max. 500 kg bielizne. Zatiaľ čo práčka na 12 kg vyperie na 100 praní 1 200 kg bielizne a spomínaných 500 kg bielizne zvládne na 42 praní. Spolu minie menej vody aj elektriny ako tá na 5 kg pri 100 cykloch.

Zmena od marca sa týka týchto výrobkov

- umývačky riadu

- práčky a práčky so sušičkou

- chladničky, mrazničky a vinotéky

- elektronické displeje (vrátane displejov televízorov, monitorov a digitálnych informačných displejov)

- chladiace spotrebiče s priamou predajnou funkciou (komerčné chladničky, používané v predajniach a v predajných automatoch)

- svietidlá (zmena platí od 1. 9. 2021)

Ako to bude vyzerať v prechodnom období

Do 28. 2. 2021 sú výrobcovia povinní k výrobku prikladať pôvodný aj nový štítok. Ten nový spoznáte ľahko podľa QR kódu v pravom hornom rohu. Pretože celý proces zmeny nejakú chvíľu trvá a v predajniach a na internetových stránkach musí byť až do 28. 2. 2021 zobrazený len aktuálne platný štítok, môže sa stať, že sa na začiatku marca ešte stretnete so štítkom pôvodným. Už len nové štítky sa budú povinne používať od 19. 3. 2021.