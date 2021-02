Čo rozhodlo o tom, že MS budú iba v Rige? Rada počíta aj s najhorším

Je rozhodnuté! Svetový šampionát v hokeji sa v tomto roku bude hrať iba v lotyšskej Rige. Možnosť dánskeho Herningu či metropoly Slovenska Bratislavy padla.

Rozhodnutie usporiadať MS iba v Rige napokon podporilo všetkých 14 členov Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

"Na konečnom rozhodnutí panovala absolútna zhoda," povedal pre Sport.cz jeden z členov Rady IIHF Petr Bříza.

Čo napokon rozhodlo v prospech Rigy?

Ide o štyri oblasti. Po prvé išlo o technickú infraštruktúru, keď sa postaví, druhá, provizórna hala pre 6 tisíc divákov. Druhým aspektom boli financie, teda nájsť najlepší finančný scenár pre IIHF, ktorá musí niesť všetky náklady turnaja. Tou najkritickejšou časťou bola pandémia koronavírusu. Rada IIHF napokon uprednostnila variant usporiadať turnaj v jednej krajine.

„Rada IIHF verí, že usporiadanie turnaja v jednej krajine nám umožní väčšiu flexibilitu. Môžeme nájsť nielen finančne efektívne riešenie na zapracovanie bublinového konceptu v prípade potreby, ale tiež byť pripravení na možnosť privítať fanúšikov na majstrovstvách sveta, ak to bude bezpečné." povedal prezident IIHF René Fasel.

Štvrtou, nemenej podstatnou oblasťou, bola dohoda vo všetkých ostatných zmluvných vzťahoch s marketingovým partnerom Infront, súhlas s prenosmi, televízne práva, poistenie a ďalšie.

Ideálnou variantou sa členom Rady IIHF javila aj vzdialenosť provizorne vybudovanej haly v olympijskom športovom centre, iba 150 metrov od Areny Riga. Štadión Daugava, kde budú všetky tímy trénovať, je vzdialený desať minút.

"Všetci dúfame, že sa covidová situácia v Európe v najbližších mesiacoch zlepší a potom bude záležať na rozhodnutí lokálnych národných autorít, čo je lotyšská vláda a ministerstvo zdravotníctva, či povolia dvadsať, tridsať percent divákov na štadiónoch, prípadne za akých podmienok. Pre atmosféru a financie z MS by bol samozrejme akýkoľvek počet divákov prínosom. Samozrejme, každý organizátor športovej akcie dnes počíta aj s tým najhorším, teda hrať majstrovstvá bez divákov," dodal Bříza.

Vlani sa MS vo Švajčiarsku kvôli pandémii nekonali. Organizátor dostal z poistky takmer 12,5 milióna eur. Hrozí zrušenie šampionátu aj tento rok?

"Lotyši ani Bielorusi nie sú, respektíve neboli poistení proti pandémii covidu. Po vypuknutí pandémie je totiž túto poistku nemožné uzavrieť. Keby sme teda ako IIHF tohtoročné MS zrušili rozhodnutím rady, poisťovňa by nekryla stratu z vypadnutia príjmu od marketingového partnera, ktorý by samozrejme nezaplatil, pretože by nedostal svoj produkt. A bavme sa aj o tom, že by dva roky po sebe neboli majstrovstvá sveta," uzavrel Bříza pre Sport.cz.