V knižnici sa publikácie dajú znovu požičať až tri dni po ich vrátení: Takto vyzerá karanténa pre knihy

Opatrenia v čase koronakrízy sa netýkajú len ľudí.

V prešovskej Krajskej knižnici Pavla Országha Hviezdoslava izolujú aj knihy. Všetky publikácie, ktoré čitelia vrátia, putujú do karantény. Ako to v praxi vyzerá a koľko si záujemcovia na takýto výtlačok musia počkať?

V pobočke na prešovskom Sídlisku III v Centrume pracujú dve sympatické knihovníčky. „Knihy od čitateľa prevezmeme v rukaviciach a následne ich ukladáme do krabíc. V každej je približne 50 kníh a každý deň sa ich nazbiera osem až desať. V karanténe sú knihy dva dni a na tretí ich dávame znova do police. Do pondelka sa nám nazbieralo v karanténe asi 1 000 kníh,“ zhodli sa Michaela (29) a Viktória (34) s tým, že od toho času sa im nazbieralo niekoľko ďalších krabíc.

Umiestňujú ich za pásku označenú nápisom „Zákaz vstupu. Knihy v karanténe“. Ústretové knihovníčky oceňujú veľký záujem ľudí o knižnice, ktoré znovu otvorili v stredu minulý týždeň. „Máme dokonca klientov, ktorí sa boli otestovať na COVID-19 špeciálne kvôli nám, aby nás neohrozili,“ tešia sa mladé ženy.

Knižnica má v Prešove 7 pobočiek. „Pri ukladaní kníh do karantény postupujeme všade rovnako. Vychádzali sme pritom z medzinárodných skúseností i odporúčaní našej národnej knižnice,“ vysvetlila riaditeľka knižnice Iveta Hurná. Teší sa, že po znovuotvorení knižníc je o ne veľký záujem.

„Myslím si, že to bolo spôsobené aj tým, že z kultúrnych inštitúcií sme otvorení len my a ľudia majú veľký hlad po kultúre. Veľa ľudí je doma a knihy vyslovene potrebujú k uspokojeniu svojich duševných a niekedy aj odborných potrieb,“ uzavrela Hurná, podľa ktorej v prvý deň po znovuotvorení prešovskej knižnice ju navštívilo 444 čitateľov, ktorí si požičali 3 612 titulov a vrátili 1 472 kníh.

Aký je postup

1. Pracovníčky knihy od čitateľov prevezmú v rukaviciach.

2. Následne ich poukladajú do krabíc, do každej sa zmestí cca 50 kusov.

3. Knihy sú umiestnené za páskou s nápisom „Zákaz vstupu! Knihy v karanténe“.

4. V karanténe sú dva dni, na tretí putujú naspäť do políc.