Brunetka sa zaľúbila do tínedžera: Šialené rozhodnutie po 10 dňoch, čo sa poznali

Poznala ho 10 dní, no vedela, že je to pravá láska.

Brunetka Caroline Knight (33) odišla z Londýna do Peru kvôli práci, no zostala, lebo sa zaľúbila do 19-ročného Romula. Chladné a sivé mesto tak možno navžy vymenila za tropickú amazonskú džungľu, píše thesun.co.uk.

Caroline, ktorá predtým pracovala ako masérka a jogínka, opustila Spojené kráľovstvo, aby pracovala ako inštruktorka jogy na desaťdňovej stáži v Peru tesne pred lockdownom v marci 2020. Potom, čo sa šialene zabuchla do miestneho tínedžera starajúceho sa o zvieratá na rodinnej farme Romula Roqueho, rozhodla sa zostať.

Vymenila mestský život za domov vzdialený 112 km od civilizácie, prala bielizeň v rieke, žila v drevenej chatke a pracovala na kakaovej farme. „Keď som prišla do Peru učiť jogu v zdravotnom tábore, myslela som si, že zostanem desať dní, vrátim sa do Londýna a na všetko zabudnem. No našla som lásku a dnes môžem povedať, že mám krásne spomienky na celý život."

Život to nie je jednoduchý - Britka musí znášať horúčavy, dravý hmyz, slabšie možnosti hygieny, no nesťažuje sa. "Cítim sa v bezpečí a milovaná Romulom. Je medzi nami 14 rokov, ale nerozmýšľam nad tým," vysvetľuje.

Mladý partner nevie po anglicky, no vďaka jej znalosti španielčiny sa medzi sebou dohovoria. Lásku si vyznali príliš skoro, no zdá sa, že to nebol len ošiaľ. Zaľúbenci oživili miestnu plantáž, na ktorej pestujú kakao. Dokonca majú aj prvé objednávky, ktoré čakajú na vývoz do Veľkej Británie. A ako zatiaľ prežila? Spolieha sa na úspory a pomoc od rodiny, no zároveň dodáva: „Životné náklady tu takmer neexistujú. Jedlo je lacné a bohaté. “

Caroline sa teší na spoločnú budúcnosť s mladíkom. „Devätnásťroční Briti sú v podstate deti, ale muži v Amazónii rýchlo dospievajú," obhajuje svoj krok žiť s tínedžerom a dodáva: "Romulo túži spoznávať svet a nemôžem sa dočkať, až ho privediem domov do Veľkej Británie, aby som sa stretol s priateľmi a rodinou."