Osobnému trénerovi sa zhoršil zrak, šok pri návšteve lekára: Tá správa ho položila na kolená

Osobný tréner podstúpil náročnú operáciu mozgu len niekoľko hodín po tom, čo lekári spozorovali agresívny nádor. Zostáva mu posledný rok života.

Aleksey Metalnikov (34) sa čerstvo zosobášil so svojou tehotnou priateľkou Elenou (34), keď si všimol, že dobre nevidí. Fanatik do cvičenia navštívil očného lekára, ktorý si všimol opuch na optických nervoch, informuje portál Real Fix.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V priebehu niekoľkých hodín mu diagnostikovali nádor na mozgu a 3. januára ho pripravili na operáciu na jeho odstránenie. Odvtedy mu však diagnostikovali ďalší ultraagresívny zhubný nádor na mozgu štvrtého stupňa. Lekári mu nedávajú viac ako rok života.

Pre svoju nenarodenú dcéru Michele je ale Aleksey ochotný bojovať a nevzdať sa. Prisľúbil, že chorobu prekoná. Teraz zhromažďuje finančné prostriedky vo výške takmer 150 000 eur na úhradu experimentálnej liečby v Nemecku, ktorá, ako dúfa, by mu mohla predĺžiť život aspoň na toľko, aby mohol trochu času stráviť s manželkou a dcérou.

Ruský rodák Aleksey, ktorý sa presťahoval do Veľkej Británie v roku 2004, povedal: „Proste ma to zasiahlo ako tehla do hlavy. Nikdy som nemal žiadne príznaky, bol som najzdravší človek naokolo. Ale keď vám doktori oznámia, že máte už len rok života, je to šialené. Moja žena a dcéra, ktorá sa narodí v apríli sú teraz moja jediná priorita. Svoj život príliš milujem, aby som sa ho ľahko vzdal."

S Elenou sa oženil v novembri 2020 a krátko na to si všimol, že vidí rozmazane. Jeho stav sa ale rýchlo zhoršoval a preto sa objednal na prehliadku k očnému lekárovi. Odborníci si všimli opuch optických nervov. Na druhý deň mu objavili nádor a povedali, že ešte v ten deň bude potrebovať operáciu. Keď zdrvujúcu správu oznámil žene a rodine, všetci boli šokovaní.

Týždeň po operácii sa zistilo, že zhubná časť nádoru ešte stále ostala v mozgu a vtedy mu lekári vypočítali posledných 18 mesiacov života. Výnimočné ošetrenie, ktoré môže Aleksey podstúpiť, by si vyžadovalo šesť mesiacov intenzívnej chemoterapie a rádioterapie, čo by pomohlo predĺžiť jeho život. On chce však vyskúšať experimentálnu liečbu imunoterapiou, kde je malá možnosť, že sa vylieči úplne, alebo aspoň jeho život predĺži.