Osobnosti sa lúčia s Andym Hrycom († 71): Nezabudneme na teba! Emotívne vyznanie Andrásyho

Do umeleckého neba navždy odišiel legendárny herec Andy Hryc († 71). Kamaráti a kolegovia mu dali posledné zbohom...

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Zuzana Fialová (46), herečka Otvoriť galériu Zuzana Fialová Zdroj: tvmarkiza

- Andy je môj kamarát a hovorím to v prítomnom čase, lebo bude môj kamarát aj naďalej. Som veľmi šťastná, že posledné dve práce sme mali možnosť absolvovať spolu. Že sme spolu strávili čas, pretože to bol človek, ktorý si vedel užívať život každou bunkou svojho tela. Úprimnú sústrasť prajem Wande aj celej rodine, viem, že je to priskoro. Bolo to priskoro.

Pavel Traubner (79), lekár Otvoriť galériu Pavol Traubner Zdroj: apt

- Dnes som sa dozvedel veľmi smutnú správu, že zomrel môj dlhoročný priateľ, herec a slušný človek Andy Hryc. Len nedávno bol ešte celkom vitálny, žiaľ, bol som pri vzniku jeho diagnózy, keď sa na mňa tiež obrátil a už od prvého momentu som mal veľmi zlý pocit a strach o jeho perspektívu. Žiaľ, tá sa naplnila a on navždy odišiel. Bol to slušný chlap, ktorý mal veľmi pozitívny vzťah k svojej rodine a divadlu. Česť jeho pamiatke, zostane navždy v našich srdciach.

Diana Mórová (50), herečka Otvoriť galériu Diana Mórová Zdroj: Michal Hanko

- V prvom rade chcem vyjadriť rodine úprimnú sústrasť a čo mi tak prvé prešlo hlavou, tak s Andym sme spolu hrali vo filme Rivers of Babylon. Bol to veľký džentlmen, čo sa týka žien a je to veľmi smutné prísť o manžela, otca. Veľká poklona rodine a dcére Wande, ako sa do poslednej chvíle starala o otca.

Dušan Cinkota (50), herec Otvoriť galériu Dušan Cinkota Zdroj: tv markíza

- Andy vždy zostane v mojom srdci s tým obrovským úsmevom a svojím obrovským srdcom.

František Kovár (74), herec Otvoriť galériu František Kovár Zdroj: gt, anc, br, rtvs, mh

- Naposledy som s ním hovoril asi pred mesiacom. V rozhlase vtedy dávali reláciu, kde hovoril o svojom umeleckom aj súkromnom živote. On bol v tej spovedi taký otvorený, taký úprimný, kritický, aj voči sebe. Na základe toho, čo som počul, chcel som sa mu poďakovať za to, že cez svoje rozprávanie upriamil poslucháčov na to, aby žili svoj život plnohodnotne. A rovnako som mu vďačný za niekoľko vynikajúcich hereckých výkonov.

Oliver Andrásy (63), humorista Otvoriť galériu Oliver Andrásy Zdroj: gt

- Cítim to tak, že spolu s ním zomrel aj kus mňa. Na zájazdoch spolu so Števom Skrúcaným sme precestovali najmenej 50-krát Slovensko. Zažili sme kadečo. Andy bol neraz hosťom v našich programoch. Bol vždy skvelý. A keď sme s rozhlasovou verziou Dereša odišli zo Slovenského rozhlasu, prichýlil nás práve Andy vo svojom rádiu Twist. Andy, odpočívaj v pokoji, mal som ťa veľmi rád. A úprimnú sústrasť manželke, dcére a celej rodine.

Karin Haydu (43), herečka Otvoriť galériu Karin Haydu Zdroj: tv markíza

- Je mi nesmierne ľúto odchodu legendy, pána Andyho Hryca. Česť jeho pamiatke a celej pozostalej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. Môžeme byť vďační, že takýto ľudia tu s nami žili a boli nenahraditeľným prínosom nielen pre našu kultúru.

Jozef Vajda (65), herec Otvoriť galériu Jozef Vajda Zdroj: Peter Chvostek

- Je mi to veľmi ľúto. Bol to môj kamarát a je mi to ľúto, že odišiel. Čo sa ale dá robiť, taký je život. Prajem úprimnú sústrasť...

Eva Máziková (71), speváčka Otvoriť galériu Eva Máziková Zdroj: anc

- Bol to môj spolužiak z gymnázia, kamarát, kolega z Novej scény. Odišiel navždy a ostali len pekné spomienky. On bol ten, ktorý ma nahovoril, aby som sa prihlásila do speváckej súťaže a tým sa vlastne začala moja kariéra. A viem, že už mi nikto nikdy nepovie: Ach, Majzňa, ty to dokážeš! Vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine, dcére, vnúčatám.

Ján Koleník (41), herec

Otvoriť galériu Ján Koleník (41), herec Zdroj: gt

- Úprimnú sústrasť celej rodine.

Kristína Tormová (38), herečka

Otvoriť galériu Kristína Tormová (38), herečka Zdroj: gt

- Ďakujem, Andy. Veľmi. Ty vieš...

Zuzana Vačková (51), herečka

Otvoriť galériu Zuzana Vačková (51), herečka Zdroj: TV Markíza

- Je mi to veľmi ľúto. Prajem úprimnú sústrasť.

Eva Pavlíková (60), herečka

Otvoriť galériu Eva Pavlíková (60), herečka Zdroj: ip

- Prijmite úprimnú sústrasť, celá rodina a objímam.