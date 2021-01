Slovensko zasiahla smutná správa o smrti Andyho Hryca († 71): Známe osobnosti v slzách!

Herec Andy Hryc bojoval s leukémiou ako lev. Žiaľ, choroba bola silnejšia ako on sám. Správu o jeho úmrtí priniesla dcéra Wanda.

Veľký smútok prežívajú aj známe osobnosti, ktoré Andyho spoznali vďaka práci.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Pod poslednou fotkou Wandy s otcom, ktorú zverejnila na sociálnej sieti, sa hromadia kondolencie. Pribúdajú vyznania ľudí, ktorých smutná správa zarmútila. Veľmi osobný príspevok zverejnil známy markizák Juraj Čurný. "Bol to chlap starozákonného resp. údajne zastaralého typu - takého, ktorý sa o svoju skutočnú a aj pracovnú rodinu musí postarať, pretože on bol tým dominantným alfa samcom. To, či dokáže svoju "svoju svorku" (vo všetkých podobách) ochrániť a zabezpečiť, bola pre neho otázka cti - ako chlapa.

Nikdy netúžil vyhrať ankety popularity, nemal problém pomenovať čo a kto sa mu (a prečo) nepáči a naopak. Napriek tomu sa dostal - vďaka svojej práci - do kategórie tých, ktorí sú v danej oblasti známi "iba" svojím krstným menom," napísal Čurný na Facebooku.

Osobnejšie vyznanie mu venovala v samostatnom príspevku aj herečka Mirka Partlová. Jej slová, ako aj kondolencie ostatných nájdete v galérii.