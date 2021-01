Odborníci bijú na poplach: Nákaza COVID-19 môže spôsobiť chlapom vážny problém

Od začiatku pandémie COVID-19 varujú niektorí odborníci, že vírus SARS-CoV-2 spôsobujúce toto ochorenie môže napádať aj semenníky.

Rok od vypuknutia pandémie je však jasné, že koronavírus semenníky tiež poškodzuje. A zatiaľ, čo sa doteraz hovorilo len o krátkodobom znížení plodnosti, vedci z Nemecka teraz zdvíhajú varovný prst. Muži, ktorí prekonali COVID-19, zažívajú problémy s plodnosťou dlhodobo. Zatiaľ nie je jasné, či sa táto mesiace trvajúca znížená plodnosť vráti do normy.

Muži, ktorí prekonajú COVID-19, majú menej spermií v ejakuláte, tieto majú viac poškodenia a deformácií a sú menej pohyblivé. To všetko sú pritom negatívne faktory, ktoré znižujú plodnosť.

SARS-CoV-2 je vedecky skúmaný predovšetkým kvôli poškodeniam, ktoré spôsobuje v dýchacej a cievnej sústave. Ale stále častejšie sa ozývajú aj hlasy urológov a andrológov, ktorí zisťujú, že vírus napáda a poškodzuje tiež tkanivo semenníkov, a navyše znižuje hladinu testosterónu v tele mužov.

Čím závažnejšie symptómy ochorenia muž má, čo ale vedcov neprekvapuje, tým skôr má problémy s plodnosťou. Medzi závažné symptómy ochorenia patria dlhodobá, niekoľko dní aj týždňov trvajúca horúčka nad 38,5 stupňov Celzia. Práve to samo o sebe je zhubné pre tkanivo semenníkov, ktorá je vysokou teplotou dlhodobo poškodzované. Je to podobné ako u mužov, ktorí často podstupujú horúce kúpele a nosia príliš tesnú bielizeň, takže sa im semenníky prehrievajú.

Urológovia z Univerzity Justus-Liebiga v Giessen zistili, že spermie mužov, ktorí prekonali vážnu formu COVID-19, sú poškodené ešte 60 dní po odznení posledných príznakov.

Vedci z Turecka pritom nedávno publikovali štúdiu, v ktorej dokázali, že u mužov, ktorí prekonali COVID-19, sa výrazne zníži hladina testosterónu v krvi. Zatiaľ nie je jasné, či je to dlhodobé. Ale mohlo by to súvisieť s poškodením semenníkov, ktoré sú hlavným producentom tohto hormónu.