Dorastenecký tréner prehovoril o Demitrovi: Vidím v ňom Robbena!

Ide v otcových šľapajach! V septembri to bude desať rokov, čo pri leteckej havárii hokejového tímu Jaroslavľa zahynul skvelý slovenský hokejista Pavol Demitra († 36). Jeho syn Lucas (17) pokračuje v športovej rodinnej stope.

Uprednostnil však futbal. V AS Trenčín prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Minulý týždeň debutoval medzi seniormi a proti Skalici sa hneď uviedol gólom.

V trenčianskom doraste ho má pod rukami bývalý slovenský reprezentant Michal Hanek. Avizuje, že mladíka čaká veľká budúcnosť. „Zdedil úžasné pohybové schopnosti. Je nielenže rýchlostný, ale aj vytrvalostný typ, čo je vzácnosť. Lucas dokáže šprintovať aj v závere zápasu. Má fantastické zakončenie a ťah na bránku. Potrebuje sa ešte zlepšiť, no je veľkým prísľubom,“ povedal tréner pre Nový Čas.

Mladý Demitra fandí Barcelone. Zbožňuje Neymara, rád sa pozerá aj na Cristiana Ronalda. „Lucas mi štýlom hry pripomína Holanďana Arjena Robbena. Len na opačnom ľavom krídle. Tam si tiež zvykne zobrať loptu, zatiahne ju do stredu ihrisku, kde potom strieľa dobrou pravačkou. Medzi seniormi bude zrejme hrávať vpravo. Krídelný univerzál je pre každého trénera cenná vec.“

V kabíne je Demitra obľúbený. Neťaží zo svojho mena. Pracuje na sebe, aj keď nejde vždy všetko podľa predstáv. „Je nekonfliktný, tichší typ. Má v sebe črty líderstva. Netúži však byť stredobodom pozornosti. U mňa nemá žiadne úľavy. Je jedno, kto sa ako volá. Existujú pravidlá, ktoré platia pre všetkých. Musí zlepšiť mladícke návyky. Nemôže poslať esemesku, že nepríde, lebo ho bolí členok. To by si v áčku nemohol dovoliť,“ pripomína Hanek.

S mužmi AS trénuje polovicu januára. Či ostane a zasiahne do jarnej časti Fortuna ligy, je otázne. „Všetko závisí od trénera. Netreba nič uponáhľať. Dospelý futbal si žiada viac. Prechod doňho býva náročný. Lucas je však inteligentný chlapec, ktorý rýchlo chápe, čo od neho tréner vyžaduje. Chce to čas. V doraste môže hrať ešte aj o rok. Bude mať stále hernú prax a môže sa rozvíjať.“

V ČOM VYNIKÁ

- je silný bežecky

- má rýchlu kľučku

- dobrá koncovka

ČO MUSÍ ZLEPŠIŤ

- defenzívnu činnosť

- nabrať kilogramy

- mladícke návyky