Čajkovskému sa darí v súkromí aj na ľade: Hetrikom vyhnal z bránky vnuka legendárneho Tretiaka

Darí sa mu v súkromí aj na ľade! Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský (28) strelil čistý hetrik v rozmedzí jedenástich minút a výrazne sa tak podieľal na víťazstve Dinama Moskva nad HK Soči 4:0 v piatkovom zápase KHL.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Aby toho nebolo málo, Čajkovský svojím fenomenálnym výkonom pomohol vyhnať z brány gólmana Soči Maxima Tretiaka (24), vnuka ruskej brankárskej legendy Vladislava Tretiaka (68).

Je toto prvý hetrik vo vašej kariére?

- Áno, toto bol prvý.

Ako ste to vnímali na ľade?

- Na ten zápas do konca života nezabudnem. Určite bol šťastný, toto sa nedeje každý deň.

Viete, že ste z brány vyhnali Maxima Tretiaka, vnuka legendárneho Vladislava Tretiaka, ktorý po štvrtom góle striedal?

- To som ani len netušil. Podarilo sa. Chalani mi pekne nahrávali, takže som to musel len trafiť. Padalo to tam, mal som aj trochu šťastie.

Máte so spoluhráčmi nejaký rituál, ktorý ako tím robíte po strelení hetriku?

- Väčšina z nich sa ponáhľa po zápase hneď domov za rodinami, ale s niektorými sme si stihli dať spoločnú večeru, na ktorú som ich, samozrejme, pozval.

Aj ste si odložili puk na pamiatku?

- Jasné, to je samozrejmosť, venujem ho novonarodenému synovi Maximovi.

Už ste Maxima spolu s manželkou po narodení videli alebo sú stále na Slovensku?

- Kvôli pandemickej situácii sú stále na Slovensku. Vo februári však bude reprezentačná prestávka, kde dostanem od trénera pár dní voľno, aby som aspoň trochu mohol doma dohnať čas s rodinou a zobrať synčeka prvýkrát do náručia.

Na koho sa synček podobá?

- Je to mix nás dvoch s manželkou. Určite ho budeme viesť k športu, nech si vyberie sám, čo ho bude baviť a my ho podporíme.

Kto je Vladislav Tretiak?

Vo svojej brankárskej hokejovej kariére dosiahol Tretiak veľa úspechov. Je trojnásobným olympijským víťazom, desaťkrát bol majstrom sveta, deväťkrát majstrom Európy, trinásťkrát majstrom Sovietskeho zväzu a raz víťazom Kanadského pohára. Je prvým európskym hokejistom, ktorý bol uvedený do Siene slávy v Toronte. IIHF ho vyhlásila za najlepšie hráča 20. storočia.