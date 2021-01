Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny neskrýva sklamanie: Zmeny v sčítaní obyvateľov nepodporuje

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky je sklamaný z postupu a rozhodnutia Štatistického úradu (ŠÚ) SR zrušiť možnosť vyznačenia druhej národnosti pri sčítaní obyvateľov.

V tejto súvislosti sa obrátil aj na Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Reagoval tak na návrh ŠÚ zrušiť možnosť uviesť pri tohtoročnom sčítaní obyvateľstva druhú národnosť. Úrad už predložil návrh opatrenia do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. "Som hlboko sklamaný s postupom a rozhodnutím štatistického úradu o zrušení možnosti vyznačiť príslušnosť k druhej národnosti zo sčítacieho formulára. Okrem protiprávneho a účelového postupu pri legislatívnej zmene ŠÚ porušil uznesenie vlády z marca 2017," uviedol Bukovszky.

Ozrejmil, že v zmysle uznesenia ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny a úrad splnomocnenca ako prioritný zodpovedný vecný gestor začal oficiálnu spoluprácu so ŠÚ založenú na partnerstve v rámci 5. strategického cieľa. Ten im mal uložiť pripraviť metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk. "Štatistický úrad okrem účelového postupu pri legislatívnej zmene jednostranne porušil partnerský vzťah so mnou ako prioritným vecným gestorom. Ako zodpovedný za tvorbu uvedenej metodiky s účasťou odborníkov z radov národnostných menšín vyjadrujem sklamanie nad neštandardným a nedemokratickým postupom ŠÚ," poznamenal s tým, že bez informácie či vyžiadania stanoviska splnomocnenca alebo výboru postupoval ŠÚ jednostranne pri iniciovaní legislatívnej zmeny.

Bukovszky sa obrátil na Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Ak per rollam podporí rezolúciu, obráti sa Bukovszky s výzvou na premiéra, ministerku spravodlivosti ako predsedníčku rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť i na šéfa ŠÚ. Návrh zmeny prišiel po tom, ako poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO) cez týždeň vyzval na vypustenie možnosti označiť v sčítaní i druhú národnosť. Tvrdí, že takto postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít a výsledky môžu byť skreslené. Nesúhlasili s tým ale poslanci SaS a Za ľudí. Tieto snahy označil Ondrej Dostál (SaS) za nesprávne i nešťastné vzhľadom na to, že sa objavili tesne pred začiatkom sčítania. Štátna tajomníčka rezortu kultúry Zuzana Kumanová pripomenula, že na možnosti uviesť dve národnosti sa pri príprave sčítania zhodli po dlhých diskusiách zástupcovia menšín žijúcich na Slovensku.

Sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín tzv. asistovaného sčítania, pri ktorom občan nemá možnosť sám vyplniť elektronický dotazník a potrebuje využiť kontaktné miesto či pomoc tzv. sčítacích asistentov. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra. Sčítanie sa bude realizovať elektronicky a prvýkrát integrovanou formou, teda sčítanie, ktoré spojí údaje získané od obyvateľov z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Okrem zjednodušenia administratívy to má prispieť k presnejším údajom.