Unikol tajný zoznam nových hviezd šou Tvoja tvár znie povedome: Markíza ulovila sexbombu aj superstar!

Mená šiesteho pokračovania šou odhalené! Markíza už v týchto dňoh pripravuje zábavný program Tvoja tvár znie povedome. Televízia sa snažila hviezdy ďalšieho ročníka utajiť, no nepodarilo sa jej to. Nový Čas sa dostal k zoznamu umelcov, ktorí budú už onedlho zabávať celé Slovensko.

Vyzerá to tak, že tvorcovia nenechali nič na náhodu a okrem komikov Evelyn (30) a Fera Jokea (30) chňapli po menách, ktoré by vám ani vo sne nenapadli. V kostýme svetoznámych hviezd sa totiž ukážu Dušan Cinkota (50) či Zuzana Belohorcová (44)!

Diváci šou Tvoja tvár znie povedome sa rozhodne majú na čo tešiť. Tvorcovia totiž siahli po neopozeraných menách, ktoré určite prekvapia. Nový Čas len nedávno informoval, že sa v šiestom pokračovaní ukáže Evelyn a jej kamarát, tiež komik Fero Joke. Najnovšie sme sa však dostali k úplnému zoznamu hviezd tejto šou.

„Markíza prehovorila Cinkotu a zo Španielska, kde momentálne žije, priletí aj sexbomba Zuzana Belohorcová,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie. Okrem tejto štvorky predvedú svoje kvality dvaja herci zo seriálu Sestričky Mosný a Madarová. Mladú krv na pódiu doplní aj mladý neopozeraný herec zo seriálu Pán profesor Klinčúch. „Zostavu uzatvára posledná SuperStar Barbora Piešová,“ dodal náš zdroj.

Hviezdy so skúsenosťami

Samotná Markíza najprv o konkrétnych menách hovoriť ne­chcela. „Už šiestykrát sme namixovali pestrý koktejl talentovaných osobností s naozaj rozmanitými skúsenosťami, ktoré, veríme, zaujmú a budú tvoriť vynikajúcu atmosféru v obývačkách našich divákov počas niekoľkých nedeľných večerov,“ povedala PR manažérka televízie Markíza Adriana Podobová.

Napokon však dve želiezka v ohni televízia predsa len potvrdila. „Mnohí nevedia, že Zuzka Belohorcová vyštudovala operný spev, Dušan Cinkota účinkoval vo viacerých muzikáloch. Sme presvedčení, že každý z účinkujúcich dá zo seba maximum, aby to bola nielen pre divákov, ale aj pre nich veľká zábava a fantastická šou plná ohromných výkonov,“ uzavrela Podobová. Celou šou bude súťažiacich a divákov sprevádzať ostrieľaný moderátor Martin Nikodým, ktorý sa v tejto úlohe neukáže prvýkrát.

„Kedysi som spieval aj v muzikáloch, takže nie som až taký amatér. Obávam sa skôr moderných pesničiek, pretože som ešte stará škola. Preto dúfam, že mi nebudú vychádzať tí náramní speváci a tanečníci. Som však zvedavý, ako to celé dopadne. Bude to pre mňa určite výzva, na ktorú sa ale teším," povedal Cinkota a pridala sa aj Belohorcová: "Som veľmi rada, že som mohla prijať takúto výzvu. Takmer po 11 rokoch mimo televízneho sveta sa vraciam na obrazovky. Som rada, že sa vraciam do mojej domovskej televízie, kde som začínala. Veľmi sa na to teším.“

Doterajší víťazi úspešnej šou