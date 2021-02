Mal sa stať farárom, no on si zvolil život búrliváka. Reč je o spevákovi známych evergreenov Petrovi Stašákovi, ktorý napriek kočovnému umeleckému životu považuje práve svoju rodinu a manželku za oázu pokoja. Počas svojej kariéry totiž s nimi veľa času nestrávil a hoci má ako manžel výčitky, na úlohu otca a deda si podľa jeho slov nikto nemôže sťažovať. Počas pandémie však myslí nielen na rodinu, no aj na svojich fanúšikov, ktorým sa pravidelne prihovára na sociálnych sieťach. Kvôli nim sa dokonca naučil aj vychytávky, ktoré v jeho veku zvláda málokto.