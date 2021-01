Ministri rozhodli o posune uvoľňovania opatrení, odborníci vysvetľujú: Prečo ostávajú zatvorené školy!

Nebude to také ľahké. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) ešte minulý týždeň avizoval, že školy budú otvorené už od začiatku februára.

Pár dní na to je však všetko inak a deti si do lavíc nesadnú ani tento pondelok. Šéf školstva Branislav Gröhling (46) tvrdí, že termín sa posúva o týždeň a kompetentní chcú najmenších poslať do škôl 8. februára.

Krajčí vysvetľuje, že minulý týždeň mal nádej, že vzdelávacie inštitúcie už budú môcť spustiť vyučovací proces. „Situácia sa však nie a nie zlepšiť, hovorí o tom počet hospitalizovaných, ktorí neklesajú. Máme rekord v nemocniciach,“ povedal vo štvrtok popoludní. Pri takomto náraste infikovaných a úmrtí je podľa neho akékoľvek uvoľňovanie opatrení veľmi nezodpovedné.

„Vzhľadom na tento stav v nemocniciach konzílium rozhodlo, že od 1. februára neodporučí akékoľvek uvoľnenie zo súčasne nastavených opatrení. Je na to viacero dôvodov, medzi ktorými dominuje britská mutácia koronavírusu, ktorá postihuje aj nižšie vekové kategórie,“ dodal Krajčí. Podľa neho je však možné, že keď sa spustí tzv. COVID automat, tak sa školy budú otvárať regionálne tam, kde to bude situácia umožňovať.

Skúsia to ôsmeho

Minister školstva Branislav Gröhling si myslí, že už budúci týždeň budú môcť oznámiť, že deti do škôl rodičia budú môcť poslať už 8. feburára. „Epidemiologická situácia sa po skríningu mierne zlepšuje, ale zostáva kritická. Dostali sme odporúčanie odborníkov, aby sme zotrvali nasledujúci týždeň v opatreniach, ktoré sú teraz nastavené,“ prízvukuje minister.

Aj vo vláde je podľa neho situácia taká, že politici nechcú veľmi zasahovať do rozhodnutí expertov, na ktorých názor sa spoliehajú. „Otvorené však budú môcť byť naďalej materské školy pre kritickú infraštruktúru a pre tých, ktorí musia pracovať. Apelujem na to, aby primátori a starostovia zabezpečili dostupnosť škôl, potrebujeme, aby zdravotníci aj ostatné profesie mohli pracovať,“ dodal Gröhling.

Ministerstvo rozhodlo, že nebude rušiť blížiace sa jarné prázdniny, ktoré začínajú v polovici februára v Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne. „Uskutočnia sa v riadnych termínoch, dištančné vzdelávanie bolo náročné, je potrebné dať priestor na oddych,“ uzavrel minister s tým, že pripravujú jarné školy pre tých, ktorí chcú prejsť potrebné učivo.

Aj žiaci by mali byť pravidelne testovaní

Peter Visolajský, lekár a predseda Lekárskeho odborového združenia

- To, čo by sa malo určite zabezpečiť, sú školy a škôlky pre kritickú infraštruktúru, pretože veľa zdravotníkov máme blokovaných práve preto, že musia byť doma pri deťoch. Nie je to ešte všade zabezpečené. Pre ostatné obyvateľstvo, vzhľadom na tú zlú situáciu, ktorú tu máme, si myslím, že školy možno otvárať len pod podmienkou, že žiaci budú naozaj pravidelne testovaní. A potom by sa malo rozbehnúť aj očkovanie učiteľov.

Do polovice februára by mal byť lockdown

Alexandra Bražinová, epidemiologička

- Myslím si, že by sa ešte nemali otvárať školy, pretože epidemiologická situácia na to ešte nie je vhodná. Stále máme vysokú mieru hospitalizácií a úmrtí. Čiže podľa môjho názoru je potrebné, aby úplný lock­down pokračoval ešte aspoň do polovice februára.

Je to obrovské riziko

Richard Kollár, matematik

- Pre kritickú infraštruktúru je zrejme nevyhnutné otvoriť v malej miere školy a škôlky, minimálne na prvom stupni. Pretože potrebujeme bezproblémovú prevádzku, najmä v čase, keď sú tí pracovníci ohrození infekciami. Ale pre všeobecnú populáciu predstavuje otvorenie škôl obrovské riziko, pretože zatiaľ nevieme, nakoľko je na Slovensku prítomná rýchlejšie sa šíriaca britská mutácia. Kým toto nevieme, tak sme v strašnej neistote a otváranie čohokoľvek je spojené s obrovským rizikom.

To vidíme aj z krajín, ktoré sú na tom omnoho lepšie, ako sú Rakúsko alebo Nemecko, či iné západné krajiny, ktoré predlžujú lockdowny práve pre šírenie agresívnejšieho variantu. Už máme na Slovensku testy na zistenie mutácie, len by sme ich mali konečne použiť a následne by sme mohli rozhodovať o školách. No kým nemáme túto informáciu, to riziko je obrovské.