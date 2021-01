Prvá dáma obce v Nitrianskom okrese: Takú starostku im všetci závidia!

Katarína Töröková (42) je prvou dámou v obci Báb (okr. Nitra) a v ťažkých časoch si spríjemňuje chvíle spevom a hrou na gitare.

K spevu má blízko celá rodina, sama Katarína bola členkou viacerých súborov, pôsobila dokonca ako sólistka. V rodnej obci založila aj spevácku skupinu a dodnes ju bežne stretnete na akciách v kroji.

Katarína (42) sa folklóru venuje odmalička. „V Nitre som prešla viacerými folklórnymi súbormi, ako boli NITRAN, ZOBOR. Po príchode do Bratislavy som účinkovala s ĽH Petra Kuštára a taktiež vo FS FOLKUS, kde si ma všimol koncertný majster Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu (OĽUN),“ opisuje začiatky krásna starostka. Neskôr sa stala členkou ženskej speváckej skupiny POVOJA, ktorá účinkuje s OĽUN-om pri rôznych nahrávkach a koncertoch a v roku 2004 nahrala i vlastné CD.

Spieva celá rodina

V kapele bola vyše 10 rokov, situáciu však zmenil príchod dcérky na svet. Potom už na koncertoch spievala len sporadicky, naposledy vlani. Na hudbu sa však rozhodla nezanevrieť. „Rozhodla som sa založiť spevácku skupinu aj u nás v Bábe pod názvom Vrškanky. S dievčatami spievame hlavne piesne z Bábu, ktoré som zozbierala od starých ľudí, ale hlavne od mojej babičky, ktorá bola tiež veľkou folkloristkou,“ približuje súčasnú situáciu matka syna Samuela (20) a dcérky Terezky (10).

Ako s úsmevom priznáva, v rodine vlastne spievajú všetci. „Sesternica Adriana bola dlhé roky sólistkou Lúčnice a Sľuku. Teraz účinkuje v známej kapele Fidlikanti aj so svojím manželom Andrejom – skvelým cimbalistom,“ vysvetľuje. Kandidovať na starostovskú stoličku brala ako výzvu.

„Vyrastala som tu a, pravdupovediac, neviem si predstaviť žiť v inej obci alebo meste. Chcem urobiť maximum pre to, aby sa naša obec rozvíjala a ponúkala našim obyvateľom služby, ktoré budú prospešné tak pre našich obyvateľov, ako aj pre obec. Najťažšie vnímam to, že starostovanie si vyžaduje človeka 24 hodín denne a niekedy je to na úkor mojej rodiny,“ vysvetľuje. Momentálnu situáciu vníma citlivo.

„Žijeme v ťažkej dobe, kde je COVID-19 témou číslo 1, a niekedy mám pocit, že je to jediná téma. Ľudia žijú v strachu, obklopení negatívnymi informáciami. Musia sa popasovať so stratou blízkej osoby, so stratou zamestnania. Želám všetkým pevné zdravie a verím, že tieto zlé časy pominú a budeme sa môcť vrátiť ku všetkému, čo máme radi,“ zakončí Katarína, ktorá s rodinou trávi veľa času prechádzkami v prírode s novým prírastkom, a to 4-mesačným šťeniatkom boxerky Molly.