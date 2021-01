Veľký test inteligentných hodiniek: Ktoré sú kvalitné?

Dnes sa mobily stále postupne zväčšujú. Nie vždy je to praktické, nechce sa nám siahať do vrecka pri každom zavibrovaní, alebo ich nosiť so sebou pri športovaní.

Doba tak praje smartfónovým hodinkám, pomocou ktorých sa dá s telefónom do určitej miery komunikovať, a ktoré vám pomôžu so sledovaním vašich športových aktivít. Alebo vám pomôžu s deťmi, ktoré nikdy nepočujú telefón, keď im voláte. Hodinky ich na hovor totiž upozornia. Odborníci z českého magazínu dTest sa pozreli na kvality jednotlivých značiek. Nositeľná elektronika má už fázu experimentovania dávno za sebou. Na trhu sa nachádzajú plnohodnotné zariadenia, ktoré ponúkajú svojim používateľom poriadnu dávku funkcií. Odborníci sa zamerali na to, aké funkcie hodinky ponúkajú, a aj ako kvalitne komunikujú s mobilmi. Otvoriť galériu Odborníci z českého magazínu dTest sa pozreli na kvality jednotlivých značiek. Zdroj: dTest