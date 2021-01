Dominika Kavaschová vystrájala v aute. Pozrite!

Dominika Kavaschová a Andrea Bučko vstupujú do nového roka s videosinglom priamo z Dominikinho Peugeot 208.

Ďalším singlom z ich spoločného albumu Morena je práve pieseň „Cúvam vpred“, ktorá hovorí o vzťahoch. Pieseň je dialógom medzi mužom a ženou, a tak im s bubnami a mužskou energiou pri jej vytváraní pomohol aj Martin Valihora.

A o vzťahoch je aj nové video Dominiky Kavaschovej a Andrey Bučko, ktorého natáčanie sa celé udialo v Dominikinom aute Peugeot 208 na parkovisku SND.

Dominika, držiteľka ocenenia Herečka roka v ankete OTO, a Andrea si do videa nemohli vybrať lepšieho spoluúčinkujúceho ako práve Dominikin Peugeot 208 – držiteľa ocenenia Auto roka 2020.

„Keď si dve kamarátky prejdú podobnou životnou skúsenosťou a jedna sa druhej zdôveruje, tá druhá to hneď pochopí a dokáže dať oporu, keďže to dôverne pozná. A keď už má jedna nadhľad, spoločne sa vedia popri tom všetkom, čo ich trápi, zasmiať na vlastnom konaní. Navzájom sa utešia a napokon opäť nájdu silu žiť naplno, tvorivo, radostne. Presne také situácie vznikajú bežne aj v aute. Auto symbolizuje nielen ten bezpečný intímny priestor, kde môže dôjsť k vyplakaniu a vykričaniu sa (schválne, koľké to poznáte?:), ale aj ten pocit slobody, dynamickosti... Vzduch, vietor, rýchlosť, dobrodružstvo. To všetko sa skrýva v takej jazde. Aj naše fanúšičky nám často posielajú videá práve z auta, kde si nájdu chvíľku pre seba a svoje prežívanie s našou hudbou. Sú to krásne a vzácne videá,“ uzatvárajú dievčatá myšlienky o piesni, ktorú si s novým klipom v ich réžii môžete pozrieť TU.