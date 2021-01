Herec Juraj Bača sa počas karantény učí: Záľuba, ktorej sa venovala aj jeho mamina

Konečne má čas na novú záľubu. Herec Juraj Bača (33), ktorého ľudia poznajú najmä vďaka seriálu Komisár Rex, počas karantény veru neoddychuje.

Rozhodol sa, že sadne za klavír a naučí sa sám na ňom hrať. Okrem gitary, ktorá je často jeho súčasťou, sa rozhodol okúsiť školu samouka.

Karanténa priniesla novú výzvu. Herec Juraj Bača sa rozhodol využiť čas a situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu na svoje zdokonaľovanie sa. Zasadol za klavír, učí sa čítať noty a cestou samouka sa snaží naučiť hrať na klavíri.

„Ja som bol vždy v týchto veciach samouk napriek tomu, že som vystupoval, spieval, aj som sa častokrát sprevádzal na gitare. Nikdy som nedúfal, keď som skúšal sám doma hrať na klavíri, že sa mi to podarí dotiahnuť do takýchto rozmerov. Jednoducho mi to chýbalo a nikdy nebol na to čas, tak som si ho teraz našiel. Ten klavír mi príde taký základ pre všetko. A okrem toho, moja mamina hrávala na klavíri, keď bola mladá, tak to bol taký druhý dôvod,“ priznal sympatický herec, ktorému sa zatiaľ vo svojej ďalšej záľube veľmi darí.