Vojna velikánov: Nadal sa ostrým spôsobom pustil do Djokoviča!

Snažil sa postaviť do role spasiteľa, namiesto toho to schytal! Tenisový fenomén Novak Djokovič si to poriadne zlízol od svojho rivala Rafaela Nadala.

Srb sa snažil v rámci austrálskej karantény pred Australian Open vylepšiť si reputáciu. "Vyzval som usporiadateľa, aby hráčom izoláciu skrátili a presunuli ich z izieb na kurty. Ja sa starám o problémy ostatných," napísal Nole na sociálnych sieťach. Nadal ho následne okamžite zotrel. "Všetci sa snažíme si pomáhať. Niekto k tomu potrebuje publicitu, my ostatní to robíme potichu a bez reklamy," reagoval nekompromisný Rafa. Otvoriť galériu Rafa Nadal Zdroj: TASR Až sa stretnú na kurte, to bude zase bitka!