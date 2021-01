Pokochajte sa čarokrásnym Kyseľom: Horolezec Sabovčík po Himalájach zdoláva vodopády v Raji

Vitajte v ľadovom kráľovstve! Slovenský raj si za svoj druhý domov zvolili naši horolezci, ktorí pod vedením Michala Sabovčíka (33) z neďalekej Spišskej Novej Vsi zdolávajú zamrznuté vodopády v čarokrásnej rokline Kyseľ.

Krásu zľadovateného Slovenského raja si vyskúšala skupinka horolezcov na špeciálnu výnimku ochranárov. „Liezli sme v rokline Kyseľ v takmer poslednej časti ferraty pri Obrovskom vodopáde. Spolu so mnou bol Erik Rabatin (42) a druhú dvojicu tvorili Roman Špalda (37) a Samuel Cvengroš (24),“ povedal popredný slovenský horolezec Michal Sabovčík (33), ktorému lezenie po skalách učarovalo už v detstve.

Venuje sa tomu už totiž od svojich 14 rokov a má za sebou tri slávne severné steny - Matterhorn (4 478 m n. m.), Eiger (3 970 m n. m.) a Grandes Jorasses (4 208 m n. m.) v Alpách alebo patagónsky Fitz Roy (3 375 m n. m.) či Veľké Trango (6 284 m n. m.) v pakistanskom Karakorame. Tentoraz pre pandémiu rodený Spišiak ostal doma a naplno si vychutnal krásy Slovenského raja.

„Toto lezenie nie je až také veľmi náročné, lebo vodopády nie sú úplne kolmé. Zvládnu to aj začiatočníci. Sklon síce môže byť aj do 90 stupňov, ale aktuálne po oteplení bol ľad mäkký a ľahší. Výška bola asi 60 metrov a vo všeobecnosti zimné lezenie v Raji nie je nebezpečné, lebo tam nehrozia lavíny,“ uviedol alpinista, ktorý už pokoril siedmy najvyšší vrch sveta.

Je to životný štýl

Na svoje konto horolezeckých úspechov si v roku 2017 Michal Sabovčík pripísal osemtisícovku Dhaulágirí (8 167 m), ktorú zdolal v Himalájach spolu s horolezeckou legendou Petrom Hámorom (56). „Lezenie je mojím životným štýlom, je o kamarátstve, cestovaní a spoznávaní hôr. V zime leziem v ľade i v skalách. Ak sa niekto chce pridať, mal by vstúpiť do horolezeckého klubu a prejsť výcvikom aj s inštruktorom, aby sa naučil správnu techniku,“ vraví Michal, ktorý v Slovenskom raji organizuje preteky Ľadový maratón.

„Chceme ho opakovať každé dva roky, tak je to ponuka aj pre začiatočníkov. Skúšali to na lane už dokonca aj 6- a 7-ročné deti, ale, samozrejme, s asistenciou inštruktora. Netreba zabúdať na vhodné oblečenie, minimálne na turistiku. Keď si k tomu prirátame železo, mačky, cepiny, lano i skrutky pri ťahaní, tak to celé vyjde aj na vyše tisíc eur,“ vyratúva náklady na horolezeckú výbavu Sabovčík.

Ako rodený Spišiak Slovenský raj považuje za svoj druhý domov. Všetkým návštevníkom vrelo odporúča najmä Suchú Belú, Letanovský mlyn, no aj Piecky, Kláštorskú roklinu a najväčší Závojový vodopád v Sokolej doline.