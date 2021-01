Slovenský i svetový futbal smútia za Jozefom Venglošom († 84): V nebi nemohli dostať lepšieho trénera!

V utorok podvečer zomrel na zlyhanie srdca vo veku nedožitých 85 rokov Jozef Vengloš. Najväčšia postava nášho futbalu, ktorá umožnila svojim zverencom na ihrisku a davom fanúšikov v hľadisku štadiónov neopakovateľné chvíle radosti a šťastia. Skromný človek, legendárny tréner a uznávaný odborník odišiel na večnosť v kruhu svojich najbližších.

V posledných rokoch ho prenasledovali zdravotné problémy. Pre ne sa na verejnosti objavoval len sporadicky. Špekulovalo sa, že bojuje s Alzheimerovou chorobou, ale to sa nikdy nepotvrdilo. Pravdou je, že v poslednom období mal už myseľ zastretú vekom, do vážnejších a obšírnejších debát sa už nepúšťal ani s jeho futbalovými súputníkmi. Jeho názory na športové či trénerské témy tlmočili predovšetkým dvaja synovia, ktorí sa tiež upísali futbalu - tréner Jozef a hráčsky agent Juraj. Utiahol sa do súkromia, odkiaľ naďalej sledoval svoju najmilovanejšiu životnú vášeň - futbal. Prepadol jej ako chlapec v rodnom Ružomberku, kde už ako 16-ročný hral druhú ligu.

„Nehnevajte sa, nebudeme teraz na nič odpovedať. Je to ešte príliš čerstvé,“ reagoval pre Nový Čas Venglošov syn Jozef. V jeho otcovi stráca futbalová rodina významnú osobnosť, ktorá bola stelesnením pokory, slušnosti, pracovitosti a lásky k ľuďom. Svojou múdrosťou, nezištným prístupom a znalosťou veci výrazne formoval niekoľko generácií hráčov. Jeho stopa vo futbalovom hnutí ostane nezmazateľná.

Belehrad ´76 si cenil najviac

„Slovenský, a nielen slovenský, futbal sa skláňa nad životom a pamiatkou legendy s veľkým L,“ uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Keď Vengloš oslavoval okrúhlu osemdesiatku, pozval na obed svojich bývalých spoluhráčov a zverencov. Prišlo deväť majstrov Európy 1976 i ďalšie slávne mená. „Belehrad bol asi najvyššie. Zlato z majstrovstiev mi ako trénerovi otvorilo dvere do sveta,“ priznal vtedajší asistent kouča Václava Ježka.

Úspešný trénerský tandem to dotiahol už v opačnom garde aj na európsky šampionát 1980 v Taliansku, kde získal s mužstvom bronzové medaily. „Zatiaľ čo Ježek bol impulzívny a vedel nás vyburcovať, Vengloš pôsobil skôr upokojujúco. Bol kultivovaný, vzdelaný a spravodlivý. Futbalu rozumel a futbalom žil,“ povedal na jeho adresu strelec víťaznej belehradskej penalty Antonín Panenka.

Barcelonu mu zakázali komunisti

Vengloš viedol počas bohatej trénerskej kariéry päť rôznych reprezentácií. Bili sa o neho aj popredné európske kluby. Do svojich služieb ho ťahala slávna Barcelona, lenže komunistický režim bol rázne proti jeho odchodu. V dobrých časoch strojcu medailových úspechov za hranice jednoducho nepustil.

Veľkej pocty sa Venglošovi dostalo hneď po MS 1990 v Taliansku, kde dokráčal s čs. reprezentáciou až do štvrťfinále. Získala ho Aston Villa, čím sa stal prvým zahraničným trénerom v anglickej Premier League. „Mal som v živote veľké šťastie. Stretol som skvelých hráčov a trénoval veľa mužstiev. Potvrdzuje sa, že sme to nerobili zbytočne,“ rekapituloval na sklonku života.

Jeho kariéra a úspechy:

1954 - 1966: Bol kapitán a stredopoliar Slovana Bratislava. V roku 1955 získal majstrovský titul.

1967 - 1969: Ako tréner FC Sydney Prague získal Austrálsky pohár a vyhral Austrálsku ligu. Posadil sa aj na lavičku austrálskej reprezentácie.

1972: Na majstrovstvách Európy do 23 rokov priviedol československý tím k zlatu.

1973 - 1976: Ako hlavný tréner Slovana Bratislava dvakrát vyhral ligu, raz Československý pohár a raz jeho tím obsadil druhé miesto v lige.

ME 1976: Na historicky jedinom titule majstrov Európy z Belehradu sa podieľal ako asistent svojho mentora Václava Ježka († 71).

ME 1980: Na ďalších ME o štyri roky neskôr v Taliansku doviedol už ako hlavný kouč Československo k bronzu.

1981 - 1982: Bol trénerom Výberu Európy proti Výberu sveta v New Yorku a proti Taliansku v Ríme.

MS 1982: Bol hlavným koučom ČSSR. Tím pod jeho vedením však po remízach s Kuvajtom a Francúzskom a po prehre s Anglickom predčasne vypadol.

1983 - 1984: Ako hlavný tréner priviedol Sporting Lisabon k 3. miestu v lige a do semifinále Portugalského pohára

1985 - 1987: FT Kuala Lumpur vyhral pod jeho taktovkou ligu a ligový pohár.

1986 - 1987: Pracoval ako hlavný tréner reprezentácie Malajzie.

MS 1990: Ako tréner vedie československý tím na MS. Hráči sa prebojoval až do štvrťfinále a nakoniec obsadili piate miesto.

1990 - 1991: Stal sa prvým zahraničným manažérom - trénerom v Premiership, v Aston Ville.

1991 - 1993: Ako hlavný tréner Fenerbahce Istanbul mal leví podiel na druhej priečke v lige.

1993: Bol tréner Výberu sveta v Hongkongu.

1993 - 1995: Pracoval ako tréner reprezentácie Slovenska.

1996 - 1997: V Ománe mal pod palcom tamojší národný tím.

1998 - 1999: Ako hlavný tréner Celticu Glasgow získal - 2. miesto v lige.

1999: Tréner výberu sveta v Južnej Afrike

2002: Tréner Jef United, Ičihara, Japonsko