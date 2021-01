Chcú ich umlčať!? Pozostalí obetí z Wu-chanu zažívajú po príchode expertov z WHO peklo

Prostredníctvom zastrašovania alebo úplatkov majú čínske úrady vyvíjať tlak na príbuzných ľudí, ktorí zomreli po nákaze koronavírusom v meste Wu-chan, kde sa pred viac ako rokom vírus SARS-CoV-2 objavil vôbec prvýkrát.

Úrady sa ich snažia odradiť od toho, aby kontaktovali odborníkov z medzinárodného tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí teraz prišli do Wu-chanu pátrať po pôvode ochorení covid-19, píše v stredu agentúra AFP. Experti WHO pricestovali do 11-miliónového mesta v strednej časti Číny 14. januára. Po dvojtýždňovej karanténe by vo štvrtok mali začať prácu v teréne.

Podľa názoru niektorých vedcov sa nový typ koronavírusu preniesol na ľudí na wuchanskom trhovisku, kde sa predávali divoko žijúce a exotické zvieratá. Čínska vláda túto verziu popiera a tvrdí, že vírus pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou zo zahraničia. Čínske vedenie tiež zdôrazňuje, že uzávera Wu-chanu dala vlani v januári svetu cenný čas pripraviť sa na pandémiu. Kritici naopak poukazujú na to, že vládnuca čínska komunistická strana infekciu najprv skrývala a jej oneskorená reakcia prispela k počiatočnému rozšíreniu nákazy.

Niektoré rodiny ľudí, ktorí vo Wu-chane v čase najväčšej koronakrízy zomreli, sa v minulom roku spojili a požadovali tresty pre miestnych úradníkov, ktorí vážnosť epidémie zľahčovali. Ich snaha však nebola úspešná. Teraz si pozostalí sťažujú, že od príchodu expertov WHO čelia ešte väčšiemu tlaku, vrátane vyhrážok prepustením zo zamestnania. Jeden z vedúcich predstaviteľov skupiny pozostalých Čang Chaj agentúre AFP povedal, že pred desiatimi dňami čínske úrady zablokovali komunikáciu asi stoviek príbuzných obetí na sociálnej sieti Wech.

"To ukazuje, že sú veľmi nervózni. Boja sa, že tieto rodiny nadviažu kontakt s expertmi WHO," uviedol 51-ročný muž, ktorému na začiatku epidémie zomrel pri návšteve Wu-chanu otec. Do mesta odišiel na ortopedickú operáciu, v nemocnici sa ale nakazil koronavírusom. Celkom zomrelo vo Wu-chane podľa oficiálnych štatistík 3 900 ľudí nakazených koronavírusom, čo je prevažná časť z 4 636 úmrtí s chorobou covid-19 v Číne.

Číne sa podarilo epidémiu takmer úplne potlačiť, v súčasnosti denne pribúdajú len desiatky nakazených a počet infekcií za celé obdobie pandémie sa udáva menej ako 90 000. Mnoho príbuzných obetí tieto čísla spochybňuje a tvrdí, že mnoho ľudí zomrelo skôr, ako u nich bol koronavírus odhalený. Čínska dôchodkyňa, ktorá je presvedčená, že vírus vlani v januári zabil vo Wu-chane jej dcéru, uviedla, že bola minulý týždeň predvolaná úradmi. Dostala nariadené, aby "nehovorila s médiami a nenechala sebou manipulovať". "Potom za mnou ešte prišli domov, zopakovali to isté a dali mi 5 000 jüanov (cca 636 eur) ako vyjadrenie sústrasti," dodala.

Zástupca skupiny pozostalých Čang Chaj vyzval expertov Svetovej zdravotníckej organizácie, aby prejavili "odvahu" a stretli sa s príbuznými zomrelých. "Dúfam, že sa experti WHO nestanú nástrojom k šíreniu lží," vyhlásil Čang Chaj. Podľa agentúry AP Peking zatiaľ nenaznačil, či bude tím WHO smieť zbierať dôkazy aj pri rozhovoroch s postihnutými rodinami. Uviedol len, že sa zíde s čínskymi vedcami.