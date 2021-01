Rakúšania v pozore, do stredísk prichádzajú ilegálni lyžiari: Majú pripravenú výhovorku!

Rakúske ministerstvo zdravotníctva sa chystá sprísniť podmienky pre príchod cudzincov do skiareálov v Rakúsku.

K tomuto kroku zameranému na posilnenie boja proti šíreniu nákazy sa rozhodlo na základe upozornení, že súčasné pravidlá obchádzajú "ilegálni lyžiarski rekreanti". Napísal to v stredu denník Kurier. List konkrétne upozornil na to, že desiatky Škandinávcov a Britov v lyžiarskej oblasti St. Anton am Arlberg očividne obchádzajú zákaz ubytovania zneužívaním výnimkiek, ktoré sa týkajú príchodu z "profesionálnych dôvodov" a nahlásenia miesta pobytu.

Títo mladí lyžiari tvrdia, že hľadajú prácu. Úrady v strediskách zimných športov poukazujú na to, že proti nim nemôžu nič podniknúť, pretože v zásade existuje sloboda usadiť a novo prichádzajúci dodržiavajú karanténu požadovanú pri vstupe do krajiny. Ministerstvo zdravotníctva chce teraz na to reagovať spresnením predpisov pre vstup do Rakúska. Tí, ktorí do krajiny prichádzajú hľadať prácu, budú musieť tento zámer preukázať, napríklad pozvaním na pohovor od príslušného zamestnávateľa.

Bez náležitej dôveryhodnosti "táto osoba nie je zahrnutá do výnimky pre vstup pre profesionálne účely", interpretuje existujúcu verziu nariadenia kancelária ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera. Ak niekto prichádza kvôli obchodu, musí to podľa úradu dokázať prostredníctvom dokladov, ako sú napríklad potvrdenia objednávok. Ak však k problému porušovaniu dochádza, budú podmienky v nariadení upresnené, konštatovalo ministerstvo. Zadné vrátka pre zneužívanie uvedených výnimiek ukázalo ohnisko nákazy britskou mutáciou koronavírusu medzi zamestnancami lyžiarskej školy Jochberg, napísal Kurier.

Postihnutá skupina, tvorená Britmi a občanmi Európskej únie, takisto prišla za prácou. Zrejme chceli absolvovať prípravný kurz pre výcvik lyžiarskych inštruktorov a potom ako inštruktori pracovať. Na otvorené skiareály v Rakúsku nezriedka poukazujú prevádzkovatelia areálov v Česku, ktorí museli kvôli zlej epidemické situácii prerušiť prevádzku vlekov a lanoviek pre lyžiarske účely od 27. decembra po deviatich dňoch povoleného fungovania.

V porovnateľne veľkom Rakúsku je ale aktuálna epidemiologická situácia výrazne priaznivejšia ako v Českej republike. Podľa stredajších údajov agentúry APA pribudlo v alpskej krajine za uplynulých 24 hodín 1641 ľudí nakazených koronavírusom. České ministerstvo zdravotníctva naproti tomu hlási za utorok 9144 novo potvrdených prípadov nákazy. Niekoľkonásobne nižšie počty, než aké má ČR, Viedeň hlási už niekoľko týždňov. Vo väčšine alpských krajín, ako je Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko, sú lyžiarske areály uzavreté.