Nemocnica v Malackách bude mať aj naďalej urgentný príjem: Opatrenie platí na dobu určitú

Nemocnica Malacky bude od 1. februára zaradená do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu.

Rozhodla o tom vláda, ktorá na stredajšom rokovaní kabinetu schválila doplnenie nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Opatrenie je na dobu určitú, do konca januára 2023.

"Navrhovaná zmena vychádza zo zvyšujúcej sa záťaže jednotlivých zdravotníckych zariadení pandémiou ochorenia COVID-19, špecificky však pretrvávajúcej záťaže nemocníc poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť," vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, predkladateľ návrhu.

Rezort poukazuje na skutočnosť, že prevádzkovateľ malackej nemocnice plánoval zrušiť urgentnú pohotovosť k 1. januáru 2021 z ekonomických dôvodov. Zrušenie urgentu by si vyžiadalo, aby pacientov zo spádovej oblasti, ktorá zahŕňa 80.000 obyvateľov regiónu Záhorie, prevážali v neodkladných prípadoch do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Predĺženie času transportu, zvýšená záťaž poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ale i zdravotníkov UNB, by podľa rezortu mohli viesť k nepredvídateľným okolnostiam i ohrozeniu základných práv a bezpečnosti pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

"Považujeme za dôležité, aby obyvatelia Záhoria mali dostupnú zdravotnú starostlivosť čím bližšie k svojmu domovu, a pomohli tak odľahčiť momentálne vyťažené bratislavské urgentné príjmy," uviedol po rokovaní vlády minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

Primátor Malaciek Juraj Říha vyjadril radosť z toho, že sa podarilo dospieť k dohode a urgent bude v Malackách naďalej dostupný. "Je to rozhodnutie v prospech tisícok obyvateľov nášho regiónu," zdôraznil Říha, ktorý poďakoval za podporu zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, rovnako aj rezortu zdravotníctva za ústretovosť.

Ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS) doteraz poskytoval prevádzkovateľ nemocnice s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), zvyšujúce sa náklady i znížené príjmy v dôsledku pandémie však viedli k situácii, že urgent mal ku konca roka 2020 skončiť. MZ napokon vyhovel žiadosti BSK, mesta Malacky i spoločnosti Nemocničná, aby zaradilo Malacky do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu. V rámci nej dostávajú poskytovatelia tejto služby od zdravotných poisťovní paušálne platby. Do termínu účinnosti nariadenia pokračuje BSK v dotácii urgentu.