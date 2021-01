Dohoda je na svete! Rusko a USA predĺžia kľúčovú zmluvu o jadrových zbraniach

Kremeľ v utorok vyhlásil, že Rusko a Spojené štáty sa dohodli na predĺžení zmluvy New START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra DPA.

Rusko a USA si už podľa Kremľa vymenili dokumenty týkajúce sa predĺženia tejto zmluvy a v nasledujúcich dňoch obe strany dokončia potrebné formality. Poslanci ruského parlamentu uviedli, že nevyhnutné kroky k predĺženiu zmluvy podniknú ešte tento týždeň.

Nový prezident Spojených štátov Joe Biden minulý týždeň navrhol predĺženie tejto zmluvy, ktorá vyprší 5. februára, o ďalších päť rokov. Kremeľ túto snahu USA privítal.

Predmetná zmluva, ktorá je poslednou platnou dohodou medzi Washingtonom a Moskvou o kontrole zbrojenia, bola uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev.

Rusko už v minulosti navrhovalo predĺženie dohody bezo zmien či iných podmienok, avšak administratíva exprezidenta Donalda Trumpa so začatím rokovaní čakala až do minulého roka, pričom jej predĺženie podmienila viacerými požiadavkami. Rozhovory následne uviazli na mŕtvom bode, čo súviselo i s napätými vzťahmi medzi oboma krajinami týkajúcich sa ukrajinskej krízy či zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Pokrok v rokovaniach medzi Moskvou a Washingtonom už skôr v utorok avizoval ruský diplomat Michail Uľjanov. Uľjanov, ktorý je predstaviteľom Ruska pre medzinárodné organizácie vo Viedni, konštatoval, že Rusko a USA "dosahujú významný a rýchly pokrok" čo sa týka rozhovorov o predĺžení spomínanej dôležitej dohody.