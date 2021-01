Gény nezaprie: Demitrov syn si otvoril gólový účet v drese Trenčína

Futbalisti fortunaligového Trenčína zvíťazili v prípravnom stretnutí v rámci Tipsport ligy nad druholigovou Skalicou 3:0.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Svoj premiérový zásah v drese trenčínskeho áčka si pripísal Lucas Demitra.

Syn bývalého hokejového reprezentanta Pavla Demitru otvoril skóre v 53. minúte. Ďalšie dva zásahy pridali Matúš Kmeť a Adam Tučný.

"Išiel som do zápasu s tým, že chcem dať gól alebo asistenciu. Som veľmi šťastný. Cítim sa výborne. Prijali ma a je to super. Určite by som sa chcel udržať v A-tíme a napredovať," povedal pre klubovú televíziu po zápase.

Hráči Slovana Bratislava remizovali na sústredení v tureckom Beleku so srbským prvoligovým tímom FK Novi Pazar 1:1. Jediný gól "belasých" zaznamenal David Strelec.

Príprava:

MFK Skalica - AS Trenčín 0:3 (0:0)

Góly: 53. Demitra, 58. Kmeť, 64. Tučný



FK Novi Pazar - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)

Góly: 71. Dragutinovič - 66. Strelec