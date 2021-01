Predstavitelia miest a obcí strácajú nervy s politikmi: Tvrdá kritika vlády pred ďalším testovaním!

Deväťdňový maratón plošného testovania je za nami. Mestá a obce ukázali, že ho s vypätím síl dokážu zorganizovať za pár dní.

Vláda pod taktovkou premiéra Igora Matoviča (47) však avizuje, že sa skríning nekončí a v horšej polovici okresov sa v najbližších dňoch zopakuje. To už však starostovia a primátori nedokážu rozdýchať a prosia o to, aby o ďalšom postupe rozhodli odborníci a nie politici. Oddnes treba na cestu do práce či do prírody certifikát s negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu.

Tí, čo sa skríningu v uplynulých dňoch nezúčastnili a neplatí pre nich výnimka, môžu ísť len na nákup potravín či k doktorovi. Takéto obmedzenia by mali na celom Slovensku potrvať do 2. februára. Horšie okresy však zostanú v sprísnenom režime aj ďalší týždeň. Vláda totiž prijala uznesenie, podľa ktorého sa krajina rozdelí na dve polovice - 37 okresov s najvyššou mierou pozitivity sa bude musieť pretestovať ešte raz.

Takýto postup sa však nepáči viacerým starostom ani primátorom. „Budeme veľmi neradi, ak vláda v piatok oznámi, že Slovensko delí na také a onaké okresy. Jednak by už bolo málo času, keď to má byť víkendové testovanie a opäť samosprávam ublížia, hodia poleno pod nohy, namiesto toho, aby im pomohli a po druhé, nech ten verdikt nebude o delení okresov na dve polovice, ale nech výsledok, čo ďalej, vzíde od slovenských epidemiológov,“ povedal Novému Času rozčarovaný hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

Dodáva, že epidemiológov už v nedeľu prosili o to, aby vzali opraty do vlastných rúk a rozhodli, ako ďalej. Za pravdu mu dáva aj Richard Rybníček, ktorý je primátorom Trenčína a zároveň prezidentom Únie miest Slovenska. „My sme ako Únia miest vydali vyhlásenie, kde sme požiadali premiéra Igora Matoviča, aby urýchlene zvolal konzílium odborníkov, prišli by aj samosprávy a spoločne by sme vyhodnotili túto situáciu,“ hovorí Rybníček. Dopyt po názoroch odborníkov je tak jednoznačný.

Viacerí epidemiológovia plošné testovanie spochybňovali už od začiatku, keď trvali len na skríningu v ohniskách a nie v celej krajine. Matovič ich za to nazval hlupákmi. Stále tak nie je jasné, či ich prizve na diskusiu o vyhodnotení výsledkov a plánovanom druhom kole.

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska

- My sme už v nedeľu apelovali na slovenskú špičku v epidemiológii, aby zobrali opraty do svojich rúk. Aby čo najskôr, keď budú dáta, porovnali ohniská podľa PCR testov a ohniská podľa antigénových testov. A následne nech povedia, aký bude ďalší postup a nech tento postup slovenskej epidemiologickej špičky rešpektuje vláda a aj my ho budeme rešpektovať v mestách i obciach. Ďalšia vec je, že budeme veľmi neradi, ak vláda v piatok definitívne oznámi, že Slovensko delí na také a onaké okresy. Jednak by už bolo málo času, keď to má byť víkendové testovanie a opäť samosprávam ublížia, hodia poleno pod nohy.

Odborníci musia byť prizvaní na vyhodnotenie

Richard Rybníček, šéf Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Otvoriť galériu Únia miest na čele s Rybníčkom kritizuje, že vyhodnotenie trvalo dlho. Zdroj: anc

- My sme ako Únia miest vydali vyhlásenie, kde sme požiadali premiéra Igora Matoviča, aby urýchlene zvolal konzílium odborníkov, prišli by aj samosprávy a spoločne by sme vyhodnotili túto situáciu. Rozhodli by sme, či bude platiť uznesenie vlády na delenie okresov, alebo odborníci odporučia niečo iné. Čakáme stále na odpoveď pána premiéra, či konzílium zvolá a či teda k rozhodovaniu čo ďalej budú prizvané aj samosprávy.