Minister Krajčí: Nástup detí do škôl 1. februára považuje za veľké riziko

Nástup detí do škôl v pondelok 1. februára považuje minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) za súčasnej situácie za riskantné.

Uviedol to na tlačovej konferencii. Dodal, že o prehodnotení Covid automatu diskutoval s konzíliom odborníkov v súvislosti so šírením britskej mutácie koronavírusu. Podotkol, že si musia spracovať dáta a momentálne sa tak nevie k tomu bližšie vyjadriť. Viac informácií by mali poskytnúť v piatok 29. januára.

„Viem, že sa na to treba pripraviť. Obávam sa, že tie počty infikovaných a nakazených sú veľmi vysoké, a to najmä v niektorých okresoch je to veľké riziko,“ povedal. Doplnil, že v tejto veci plánuje stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom (SaS).