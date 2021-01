Laura († 28) išla do nemocnice s boľavým bruchom: Hrozivé zistenie, rodina je zdrvená!

Len 28-ročná Laura si plánovala s partnerom budúcnosť a snívala o svadbe. V osudový deň ju lekári hospitalizovali v nemocnici s podozrením na zápal slepého čreva. Skončilo sa to tragicky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, Laura Gentry z anglického grófstva Norfolk bola zasnúbená so svojím partnerom Jackom Brighousom. Jedného dňa začala pociťovať bolesť v oblasti brucha, ktorá bola tak intenzívna, že ju previezli do nemocnice s podozrením na zápal slepého čreva. Zdravotníci jej odobrali vzorku na COVID-19 a výsledok bol pozitívny!

Mladú ženu napojili na ventilátor. Napriek všetkej snahe Laura svoj boj o život o niekoľko dní prehrala. Rodina je zdrvená a jej sestra Amy spustili finančnú zbierku, aby jej mohla zaplatiť dôstojný pohreb. „Moja sestra Laura od nás, bohužiaľ, odišla príliš skoro. Iba 28-ročná. Bola to milovaná dcéra, sestra, snúbenica, neter, sesternica a priateľka toľkých ľudí. Rozžiarila každú miestnosť,“ spomína na ňu jej sestra Amy.

Laura pracovala v jazdeckej škole, ktorá poskytuje lekcie deťom so zdravotným postihnutím. S partnerom Jackom sa zoznámila v roku 2016 a dvojica sa zasnúbila v máji v roku 2016. „Pomaly si začali plánovať svadbu,“ povedala Amy.

Smrť mladej ženy zasiahla aj jej blízkych priateľov. „Keď som ťa prvýkrát stretla na strednej škole, tak si spievala. Každého človeka v miestnosti ohromil tvoj hlas. Bola si milovaná vďaka tomu, kým si bola,“ odkazuje jej kamarátka Amie Swarbick. Iní sa netaja tým, že im bude chýbať „milé dieťa, z ktorého vyrástla žena so srdcom“.