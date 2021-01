Dominika Gottová má vážne zdravotné problémy: Drsné slová lekárov!

Ak nezačne so sebou niečo robiť, môže skončiť veľmi zle! To je odkaz lekárov pre dcéru legendárneho Karla Gotta († 81).

Dominike (47) totiž zistili vážne zdravotné problémy, na ktoré jej boli okamžite nasadené lieky. Vysoký krvný tlak a k tomu stukovatená pečeň spôsobujú blondínke veľké starosti. Navyše prišla aj o sľúbenú prácu. Čo sa s Gottovou deje?! Gottová , okrem vzťahových problémov s fínskym muzikantom Timom Tolkkim musí momentálne riešiť vážne zdravotné ťažkosti.

Najstaršia dcéra maestra sa už na konci minulého roka necítila dobre. Na preventívnej prehliadke, na ktorú išla z dôvodu novej práce v istej firme, zažila šok. „Zmerali mi tlak a ten vrchný som mala cez dvesto. Pani doktorka sa vydesila a hneď mi predpísala lieky. Z tohto dôvodu ma však do práce nevzali,“ priznala pre Aha! Dominika. Okrem tlaku však Gottová už niekoľko rokov bojuje aj s cukrovkou.

Podľa českých médií práve diabetes spojený s konzumáciou alkoholu u nej vyvolal ďalší problém. Blondínke zistili stukovatenú pečeň. „Na to som tiež dostala lieky, je to sila. Viem a cítim, že so sebou musím niečo robiť,“ dodala smutným hlasom spevákova dcéra, ktorá čaká na odlet do Helsínk. S manželom Timom tam totiž žiadali o podporu a o sociálny byt.