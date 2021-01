Twiinska Veronika Nízlová si takto návštevu sestry nepredstavovala: Uväznená v Neapole!

Zasekla sa u sestry. Veronika Nízlová (34) zo speváckeho dua Twiins má až závideniahodný vzťah so svojou sestrou Danielou (34).

Jedna na druhú nedajú dopustiť a snažia sa tráviť čo najviac času spolu. Po tom, čo sa Daniela (34) presťahovala za Stanom Lobotkom (26) do Talianska, užívajú si rodinný život mimo rodnej krajiny aj s rozkošnou dcérkou Lindou. V Neapole ich pravidelne navštevujú príbuzní, ako aj Danielina dvojička Veronika. Tá však pre momentálnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu zostala trčať u sestry dlhšie ako plánovala a návrat domov je v nedohľadne.

Plány boli iné. Speváčka Veronika Nízlová trávi dosť veľa času u svojej sestry Daniely, ktorá sa nedávno presťahovala aj so Stanom a s dcérkou Lindou do novej vily v Neapole. Avšak momentálne opatrenia súvisiace s koronavírusom Veronike poriadne zamiešali karty.

Čo bolo pôvodným plánom, je dnes len spomienka a brunetka musí len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať. „Ja som sa tu teraz nejak nechtiac zasekla. Mala som začiatkom januára s našimi odísť domov, len Danielka ma poprosila, nech ostanem trošku dlhšie. No a nakoniec sa zrušili všetky lety, tak neviem, dokedy tu ešte budem,“ prezradila Veronika v televízii JOJ.

Nevie, kedy sa vráti späť domov na Slovensko, ak sa to však časom podarí, je možné, že nepôjde sama. „Určite plánujeme ísť na Slovensko. My práveže vždy lietame, my sme každý mesiac doma. Dokonca som smutná, lebo Linda ešte nevidela sneh, takže neviem. Ak ešte v marci bude niekde náhodou sneh, ked otvoria tie letiská, tak možno sa ešte posánkujeme niekde v Tatrách,“ prezradila Daniela s úsmevom na tvári.

Príchodom vakcíny je možno len otázkou času, kedy sa celá situácia okolo koronavírusu aspoň o niečo upokojí a krajiny opäť otvoria svoje hranice.