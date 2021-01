Španieli Daniel a Francisco o prísnom lockdowne v ich domovine: Toto by Slováci nerozdýchali

Španieli Daniel a Francisco zo známej bratislavskej jazykovej školy si tentoraz zobrali na mušku opatrenia počas prvého lockdownu v ich domovine. To, v čom sa líšil od neskorších opatrení na Slovensku, zhrnuli v jednom zo svojich najnovších videí.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Až do konca februára/začiatku marca podľa dvoch známych Španielov brali domáce médiá, tlač a televízia túto pandémiu ako ďalšiu chrípku. Nekládli na to dôraz a nechceli ľudí zalarmovať. "Takže je veľmi prekvapivé, že víkend pred vyhlásením núdzového stavu boli dovolené manifestácie, koncerty, stretnutia, futbalové zápasy s divákmi, bolo dovolené všetko," uvádzajú Daniel a Francisco. O šesť dní už ľudia museli ostať vo svojich domovoch. Zatvorení dlhých 51 dní. "51 dní úplne zatvorení. To znamená, že mohli ísť iba venčiť psa, kúpiť potraviny, v niektorých prípadoch ísť do práce, ak bola nevyhnutná," dopĺňajú s tým, že ak boli Španieli vonku bez potvrdenia, dostali vysoké pokuty. Toto by Slováci podľa všetkého len tak nerozdýchali..

Skutočne sa však aj rozdávali pokuty? V Španielsku definitívne! Ako spomínajú, mestá boli úplne prázdne a na ulici nikoho. Pri vysokých pokutách začali ľudia poslúchať a nechodili von. Kým na Slovensku sme mohli ísť von zašportovať si, či vybehnúť na prechádzku, tam sa nemohli deti ani pohrať v parku pred domom. Všetci museli zostať doma. Ak niekto urobil opak, čakala ho pokuta a problémy.

Ďalšou nepredstaviteľnou vecou pre Slovákov počas zákazu vychádzania je aj samotný nákup. V Španielsku ste podľa známych rodákov mohli síce ísť nakúpiť, ale iba naozaj nakúpiť! Žiadne kupovane po jednom a vrátime sa ešte po ďalšie veci. Viac produktov a polícia to kontrolovala. Polícia v niektorých prípadoch aj zastavovala ľudí a pozerala bločky z nákupu, aby muži zákona overili, či ľudia dodržiavajú opatrenia a skutočne nakupujú len veci nevyhnutné pre primárne potreby a stravu. "Takže akýkoľvek rozmar - pokuta. Ak to bol reálny nákup, všetko v poriadku," dodávajú. Tak prebiehal ich prvý zákaz vychádzania, po ktorom sa zmierňovali opatrenia cez 4 fázy až do úplného otvorenia. Ako už vieme, hneď nato muselo dôjsť k ďalším opatreniam, pretože sa objavili nové prípady nákazy.

Ako to však vyzeralo v Španielsku nedávno, ukazujú vo videu zo 16. januára. V Aragónsku v čase nakrúcania ich videa platili pravidlá ako napríklad nosenie rúška v interiéri aj exteriéri. Zdôrazňujú, že všetci ľudia to dodržiavajú, lebo sú uvedomelí a pokuty vysoké! Akonáhle zložia rúško, v Aragonsku môžu dostať pokutu 300 eur. Pozitívni ľudia, ktorí neostali doma v karanténe a prichytia ich, dostanú pokutu 3001 eur. Čo sa týka cestovania z ich mesta Zaragoza, to je povolené iba medzi provinciami, preto sa napríklad do Madridu či Barcelony len tak nedostanú. A to ani v prípade, ak majú v odlišnej provincii svoju rodinu.