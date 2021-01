Snehová kalamita na východe Slovenska, vodičov čaká peklo: Pozrite, ako to vyzerá na Dargove

Husté sneženie skomplikovalo situáciu na cestách. Meteorológovia už v nedeľu varovali, že niektoré okresy Prešovského a Košického kraja môže ojedinele prikryť 20-25 centimetrov nového snehu.

Výstraha druhého stupňa pred snehom platí od polnoci z nedele na pondelok a potrvá do 12.00 h. V ostatných okresoch na východe Slovenska, ale aj v lokalitách Brezno, Revúca a Rimavská Sobota sa očakáva taktiež sneženie. Podľa meteorológov by v týchto okresoch malo napadnúť miestami do desiatich centimetrov snehu, pričom platí výstraha prvého stupňa pred snežením.

Na východe Slovenska SHMÚ vydal aj výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov v čase od 3.00 h do 18.00 h.

Husté sneženie na východe skomplikovalo dopravu. Polícia zverejnila video z horského priechodu Dargov. Vodiči už ráno stáli v dlhých kolónach. „Horský priechod Dargov je neprejazdný v smere do Trebišova a aj v opačnom smere do Košíc, kde stoja skrížené kamióny a kolóny siahajú až po dedinu Dargov. Niektoré auta tam stoja už hodinu až hodinu a pol,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová. Ako ďalej dodala, situácia je podobná aj na Dobšinskom kopci, kde je už odstavovaná nákladná doprava a kopec je zjazdný len pre osobné autá.